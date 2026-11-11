مقتل 22 شخصا في هجمات لمتمردين مرتبطين بتنظيم داعش شرق الكونغو

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قتل 22 شخصا على الأقل في سلسلة هجمات شنتها جماعة متمردة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بين يومي الثلاثاء والأربعاء في إقليم إيتوري بشرق الكونغو.

ونفذت جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة الهجمات في ثمانية مواقع بمنطقة مامباسا في إيتوري، وفقا لمنظمة مجتمع مدني ومنظمة حقوقية.

كما تعرض ما لا يقل عن 10 أشخاص للاختطاف.

وقالت ماري نويل أناتوبي، منسقة منظمة المجتمع المدني في الكونغو بمنطقة مامباسا: "لا تزال حصيلة القتلى أولية.. إلى جانب مقتل 22 مدنيا، اختطف منفذو الهجمات أشخاصا آخرين، وأضرموا النار في دراجات نارية ومنازل".

ووقعت الهجمات في مواقع يكاد يتعذر الوصول إليها قرب الحدود بين أوغندا والكونغو.

وتأسست جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة في أوغندا، ثم تم دفعها إلى المنطقة الحدودية مع الكونغو، حيث تنشط منذ سنوات وتستهدف المدنيين.

وبايعت الجماعة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019.

ويشن الجيشان الأوغندي والكونغولي هجمات مشتركة على الجماعة، لكنهما يواجهان منذ فترة طويلة صعوبات في التصدي لها.