الخارجية الروسية: وفاة سفير موسكو لدى أمريكا عن 66 عاما

توفي ألكسندر دارشيف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن 66 عامًا، حسبما أفادت وزارة الخارجية في موسكو في بيان نشر على الإنترنت.

ولم تكشف الوزارة عن المكان الذي توفي فيه الدبلوماسي أو سبب الوفاة، واكتفت بالقول إنه توفي «فجأة».

ووصف البيان دارشيف بأنه «دبلوماسي بارز، وقائد متمرس، ورفيق جيد، ومُرشد»، فضلًا عن كونه باحثًا بارعًا في الشئون الأمريكية، يعمل «في أحد أهم مجالات السياسة الخارجية الروسية».

وكان الدبلوماسي المخضرم يشغل منصب سفير لدى الولايات المتحدة منذ أوائل عام 2025، وفقًا لصفحته الشخصية على الموقع الإلكتروني للسفارة الروسية في واشنطن.

وقد خلف أناتولي أنتونوف، الذي أُعفي من مهامه في أواخر عام 2024.

قبل ذلك، ترأس دارشيف إدارتي أمريكا الشمالية وشمال الأطلسي بوزارة الخارجية، وشغل منصب السفير لدى كندا، وكان وزيرًا مستشارًا في السفارة بواشنطن.

في فبراير 2025، ترأس دارشيف الوفد الروسي في إسطنبول لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وتوفي دبلوماسي روسي آخر، هو فيتالي تشوركين، ممثل موسكو لدى الأمم المتحدة، فجأة في فبراير 2017 في نيويورك، عن عمر يناهز 64 عامًا.

وكان تشوركين، عند وفاته، السفير الأطول خدمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث شغل هذا المنصب منذ عام 2006.

وأشاد به وزير الخارجية سيرجي لافروف، واصفًا إياه بأنه «محترف استثنائي ودبلوماسي شعبي».

ولم تحدد وزارة الخارجية الروسية موعدًا أو مكانًا لجنازة دارشيف.