أنس بوخش يستضيف الفنان التركي خالد أرجنتش الليلة بعد تأجيل عرض الحلقة يوما واحدا

أعلن الاعلامي الاماراتي انس بوخش عن استضافة الفنان التركي خالد ارجنتش الليلة في حلقة جديدة من برنامج "AB talks"، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

من المقرر ان يتطرق خالد ارجنتش لعلاقته بزوجته الفنانة بيرجوزار كوريل، وكيف يوازن بين حياته الأسرية ومهنته، وتأثير الشهرة على علاقته بأسرته، والأبوة وتربية أبنائه، وكيف يحافظ على خصوصية عائلته رغم شهرته.

فضلا عن التطرق لجوانب فنية ومهنية أخرى أبرزها الحديث عن شخصية السلطان سليمان والنجاح الذي حققه مسلسل "حريم السلطان"، وكيف غيرت شخصية السلطان سليمان حياته، وهل شعر بأنه أصبح أسيرا لشخصية تاريخية بهذا الحجم، وكيف تعامل مع الشهرة العربية والعالمية التي حققها المسلسل، وهل أحب الشخصية أم اختلف معها إنسانيا.

الحلقة كان مقررا عرضها أمس الأربعاء 11 نوفمبر، لكن أنس بوخش أعلن تأجيلها تضامنا مع ضحايا انفجار مصنع الحديد والصلب في منطقة ألياجا بمحافظة ازمير التركية، ومراعاة لمشاعر ضيفه خالد أرجنتش باعتباره مواطنا تركيا.