لجنة من أساتذة هندسة القاهرة تؤدي اليمين أمام النيابة لفحص منظومة السكة الحديد في حادث العياط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- المأمورية تشمل تحديد أسباب توقف القطار 2010 ووصول القطار 134 إلى موقع الحادث وفحص الحوادث السابقة

أدى أعضاء اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة اليمين القانونية أمام النيابة العامة، قبل مباشرة مأموريتهم لفحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إطار التحقيقات الجارية بشأن حادث قطاري العياط.

وحددت النيابة العامة مأمورية اللجنة في 10 نقاط، تشمل فحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من حيث اشتراطات الأمان والتشغيل والرقابة والمعدات والعنصر البشري، إلى جانب منظومة الإشارات وأعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في الحد من الحوادث.

وتتضمن المأمورية معاينة موقع الحادث وفحص خطط تشغيل القطارين محل الواقعة يوم وقوعها، وبيان مدى وجود أي خلل في تلك الخطط.

كما كلفت النيابة اللجنة بفحص الحالة الفنية للقطارين محل الحادث، وحالة الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية وقت وقوع الحادث، وبيان مدى صلاحيتها.

وطلبت النيابة تحديد سبب توقف القطار رقم 2010، وتحديد توقيت وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث وسرعته، وبيان الأسباب التي أدت إلى ارتطامه بمؤخرة القطار رقم 2010.

وتشمل أعمال اللجنة كذلك التحقق مما إذا كان جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 يعمل وقت وقوع الحادث، وتحديد أوجه الخلل به إن وجدت، والمتسبب فيها، والجهة المنوط بها متابعته وصيانته ومدى قيامها بواجباتها.

وكلفت النيابة اللجنة بتحديد الأسباب المباشرة لوقوع الحادث والمسئول عنها وسند مسئوليته، وبيان الاحتياطات أو الإجراءات التي كان من شأن اتخاذها تجنب وقوع الحادث، إلى جانب تقدير حجم الأضرار الناتجة عنه.

وتمتد المأمورية إلى فحص ملفات الحوادث السابقة والتقارير المودعة بشأنها، وبيان ما إذا كانت هناك عوامل مشتركة أدت إلى تكرار تلك الحوادث، وبحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، وكيفية تفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلًا.

وأكدت النيابة العامة أنها تواصل تحقيقاتها في الواقعة، وستعلن ما تسفر عنه التحقيقات.



