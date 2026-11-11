قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ طوافة «كروز»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض.

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وشهدت الساعات الأخيرة معارك وهجمات متبادلة بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى في عدد من المحاور.

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ 874 عملية استهداف ضد تجمعات الحوثيين ووسائلهم القتالية خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن القوات الحكومية ماضية في تحقيق أهداف عملية «فجر اليمن».

وأوضح أن الطيران الحربي شن 29 غارة جوية، في حين نفّذ الطيران المسيّر 39 عملية استهداف، مشيرا إلى أن وحدات الراجمات شنت 62 عملية، إضافة إلى 744 عملية بواسطة مدفعية الميدان.

وبحسب النزيلي، تشير التقديرات إلى سقوط نحو 190 من قيادات وعناصر الحوثيين بين قتيل وجريح جراء العمليات، وتدمير وإعطاب نحو 130 آلية قتالية، وتضرر مواقع وتحصينات تابعة للجماعة.