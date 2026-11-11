السعودية تقود قفزة جديدة في إنتاج النفط من أوبك + رغم الحرب

أظهرت نسخة من التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، نُشرت على موقعها الإلكتروني أن السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، رفعت إنتاجها من الخام في أكتوبر، إلى أعلى مستوى منذ فبراير، وهو الشهر الأخير قبل أن تعطل حرب إيران إمدادات الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة «رويترز»، أفاد التقرير بأن السعودية أبلغت أوبك بضخ 10.563 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أكتوبر، ارتفاعا من 8.372 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

ويمثل هذا أعلى مستوى لها منذ فبراير 2026، حين أبلغت السعودية أوبك بإنتاج 10.882 مليون برميل يوميا.

وأفادت مصادر ثانوية بأن تحالف أوبك+، الأوسع نطاقا، رفع إنتاجه في أكتوبر، إذ ضخ 41.23 مليون برميل يوميا، وأشار تقرير أوبك إلى أن ذلك يمثل زيادة قدرها ⁠2.04 مليون برميل يوميا عن سبتمبر.