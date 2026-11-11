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• هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية قالت إن 60.2 بالمئة من عمليات الإحراق تركزت في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، وذلك عقب إحراق مستوطنين أكثر من 100 مركبة جنوبي نابلس

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 1182 عملية إحراق استهدفت ممتلكات وأراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 30 سبتمبر 2026، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في بيان الأربعاء، إن 809 عمليات إحراق استهدفت ممتلكات ومركبات ومنشآت، فيما طالت 373 عملية أراضي فلسطينية.

وأوضحت أن محافظتي رام الله والبيرة (وسط) ونابلس (شمال) سجلتا وحدهما 711 عملية، بما يعادل 60.2 بالمئة من إجمالي عمليات الإحراق.

وجاء البيان عقب إحراق مستوطنين إسرائيليين، فجر الأربعاء، أكثر من 100 مركبة في ساحة لتجميع السيارات القديمة والتالفة بقرية اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس.

وبحسب البيان، سجلت محافظة رام الله والبيرة 376 عملية إحراق، بينها 238 استهدفت الممتلكات و138 طالت الأراضي، فيما سجلت نابلس 335 عملية، منها 207 استهدفت الممتلكات و128 طالت الأراضي.

وتوزعت بقية العمليات على محافظات الخليل (جنوب) بواقع 112 عملية، وجنين (شمال) 73، وبيت لحم (جنوب) 64، وطولكرم (شمال) 61، وسلفيت (شمال) 44، وقلقيلية (شمال غرب) 39، والقدس (وسط) 32، وطوباس (شمال) 29، وأريحا (شرق) 17.

وأشارت الهيئة إلى أن قرية اللبن الشرقية بمحافظة نابلس تعرضت في 6 أبريل 2026 لإحراق منزل وخيمتين و3 مركبات، إلى جانب الاعتداء على مواطنين.

كما وثق تقريرها لشهر أكتوبر الماضي إحراق مركبتين بمنطقة وادي الشاعر الواقعة بين القرية ومحافظة سلفيت.

وقالت الهيئة إن هذه الاعتداءات تلحق أضرارا اقتصادية واجتماعية بالفلسطينيين، عبر تعطيل أعمالهم ومصادر دخلهم والإنتاج الزراعي، واستهداف مساكنهم وممتلكاتهم ومناطق عملهم.

وشددت على أن مسؤولية الجيش الإسرائيلي لا تقتصر على الاعتداءات التي ينفذها مباشرة، بل تشمل، وفق البيان، عدم توفير الحماية للفلسطينيين، وحماية المستوطنين وعرقلة وصول المواطنين والطواقم إلى المناطق المستهدفة.

وفجر الأربعاء، أحرق مستوطنون إسرائيليون أكثر من 100 مركبة في ساحة لتجميع السيارات القديمة والتالفة بقرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وامتدت النيران إلى عشرات أشجار الزيتون ومخازن وأعمدة إنارة، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة وإصابة فلسطينيين بالاختناق جراء الدخان.

وقدر رئيس المجلس القروي الخسائر الأولية بأكثر من مليون شيقل إسرائيلي.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 457 اعتداء للمستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية خلال أكتوبر الماضي، وهو أعلى عدد شهري منذ بدء التوثيق عام 2006.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، تشمل القتل والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها، بالتزامن مع توسع الاستيطان الإسرائيلي.