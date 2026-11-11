6 غيابات تهدد الأهلي السعودي قبل مواجهة النصر في كلاسيكو دوري روشن

يواجه فريق أهلي جدة أزمة فنية قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2026-2027، بسبب كثرة الإصابات التي تضرب صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع النصر يوم 20 نوفمبر الجاري، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط»، فإن الإصابات المتعددة داخل صفوف الأهلي تسببت في حالة من الارتباك للجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، خاصة مع وجود 6 لاعبين ضمن قائمة المصابين.

وتضم قائمة المصابين المدافع التركي ميريح ديميرال، إلى جانب زكريا هوساوي، وصالح أبو الشامات، ونايف مسعود، والأرميني إدوارد سبيرتسيان، والفرنسي فالنتين أتانجانا.

وتضع هذه الغيابات الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير لتجهيز البدائل المناسبة قبل مواجهة النصر، خصوصًا في ظل أهمية المباراة وحاجة الفريق للاستفادة من جميع عناصره الأساسية.

ومن المنتظر أن تحسم الفحوصات والتقارير الطبية خلال الأيام المقبلة موقف اللاعبين المصابين، ومدى قدرتهم على العودة إلى التدريبات الجماعية قبل موعد المباراة، بينما يعمل الجهاز الطبي على تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين، مع تجنب التسرع في عودتهم تفاديًا لتفاقم الإصابات.

وعلى مستوى ترتيب الدوري السعودي، يحتل النصر المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المركز السادس بعدما جمع 21 نقطة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم 20 نوفمبر.