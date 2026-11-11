الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلتي نفط مخالفتين بمضيق هرمز إثر اصطدامهما بالألغام البحرية

أعلنت القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإيراني، في بيان لها اليوم الأربعاء، انفجار ناقلتي نفط أخريين في مضيق هرمز إثر اصطدامهما بالألغام البحرية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن الموقع الإعلامي للحرس الثوري، القول إن القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامیة أعلنت اليوم الأربعاء، في بيان لها، "إن ناقلتي نفط حاولتا الليلة الماضية، بدعم من مقاتلات الجيش الأمريكي الغاصب والمعتدي وبشكل سري، مغادرة مضيق هرمز عبر مسار غير مرخص وعالي الخطورة، اصطدمتا بالألغام البحرية وتعرضتا لانفجار عنيف؛ ورغم محاولات شركاء الجيش الأمريكي الغاصب والمعتدي لإخمادهما، فهما تحترقان بشدة الآن ومتروكتان".

وتابع البيان: "أطفأت السفينتان المخالفتان أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بهما، وكانتا تعتزمان عبور الممر غير المرخص لمضيق هرمز بتوجيه من ضابط في الجيش الأمريكي المعتدي، إلا أن الألغام البحرية أحبطت خطط هؤلاء المهربين".