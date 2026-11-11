الرئيس العراقي يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة تضافر الجهود لإنهاء الأزمات في المنطقة

استقبل الرئيس العراقي نزار ئاميدي، اليوم الأربعاء، في مدينة أنطاليا بتركيا، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31).

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد ئاميدي، عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية العمل على تعزيزها وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وأشار الرئيس العراقي إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمات في المنطقة، وتخفيف حدة التوترات، وترسيخ دعائم الحوار والتفاهم لمعالجة القضايا العالقة، بدلًا من اللجوء إلى العنف والتصعيد.

من جانبه، أشاد بزشكيان، بمواقف العراق الساعية إلى إنهاء الأزمات، مثمنًا الدور الفاعل والإيجابي الذي يؤديه في دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد الرئيس الإيراني حرص بلاده على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الجارين على مختلف الأصعدة.