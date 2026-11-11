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• وزارة الداخلية قالت إن يزن عباس المرافق السابق للقيادي بنظام الأسد سهيل الحسن، قُتل في اشتباك مع قوى الأمن بريف طرطوس

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، مقتل يزن عباس، المرافق السابق للقيادي بالنظام المخلوع سهيل الحسن، خلال اشتباك بين قوى الأمن الداخلي وخلية مسلحة بريف محافظة طرطوس غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن الاشتباك أسفر أيضا عن إصابة أحد أفراد الخلية التي يقودها عباس وتخطط لعمليات سطو مسلح.

وأضافت أن عباس وأفراد الخلية "بادروا إلى إطلاق النار بشكل مباشر على الدوريات الأمنية" إثر وقوعهم في كمين، وأن قوى الأمن ضبطت أسلحة وذخائر خلال العملية.

وأفادت قوى الأمن بأن إدارة مكافحة الإرهاب رصدت خلية تضم 4 أشخاص، قالت إنها مرتبطة بفلول النظام السابق، وكانت تخطط لتنفيذ "عمليات إرهابية وسطو مسلح على ممتلكات المدنيين".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" أعلنت أمس الثلاثاء "تحييد ‏متزعم الخلية المجرم يزن عباس وإصابة أحد أفرادها، وضبط عدد من الأسلحة ‏والذخائر" في كمين بالريف الشرقي لمحافظة طرطوس.

وأضافت أن عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة للقبض على بقية أفراد الخلية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وكان سهيل الحسن المعروف بـ"النمر" قائدا لـ"قوات النمر" في عهد النظام المخلوع، وهو مدرج على قائمة العقوبات البريطانية الخاصة بسوريا.

وفي 8 ديسمبر 2024 أطاح الثوار السوريون بنظام بشار الأسد، الذي حكم البلاد منذ العام 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد، الذي تولى الحكم بين عامي 1971 و2000.