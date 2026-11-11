مكتب أحمد العلواني يدعو الأجهزة اللبنانية إلى كشف المتورطين في قتل النائب العراقي السابق

طالب المكتب الاعلامي للنائب السني العراقي السابق أحمد العلواني الذي عثر عليه مقتولا في أحد الفنادق في بيروت الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية بتحديد هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات والتحقيق في صلتهم بالجريمة.

ودعا المكتب الإعلامي ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، شعبة المعلومات والنيابة العامة اللبنانية المختصة بما بمراجعة كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومطابقتها مع بيانات الرحلة وسجلات الدخول وتحديد توقيت مغادرة العلواني المطار ووسيلة نقله، ومساره وصولاً إلى مكان السكن والتحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصوله وتحركات الأشخاص محل الاشتباه".

‏كما دعا إلى" مطابقة آخر اتصال هاتفي للمكتب عند الساعة 05ر21 مع بقية الأدلة وتحديد توقيت الوفاة وفق الطب العدلي وكشف جميع المتورطين في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل ممن تثبت مسؤوليتهم، وإعلان نتائج التحقيق بما لا يضر بسير العدالة".

‏ وأكد المكتب أن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى عدم تواجد الدكتور أحمد العلواني في أي فندق يوم وصوله إلى بيروت، وأن آخر اتصال موثق مع المكتب الإعلامي اقتصر على تأكيد وصوله وانتقاله إلى السكن.

‏وطالب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت بمتابعة القضية والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية ، داعيا إلى اعتماد المكتب الاعلامي للعلواني مصدراً لتصريحاته واتصالاته المباشرة، والجهات القضائية اللبنانية مصدراً لنتائج التحقيق، وعدم تداول روايات غير موثقة باعتبارها حقائق.

وكان رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام استنكر بشدّة جريمة مقتل النائب العلواني في العاصمة بيروت، مشدّداً على أن بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي ، إن سلام أثنى ، من أنطاليا حيث وصل لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ ( كوب 31 ) ، "على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة" ، مؤكدا أن "حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها".

وحسب البيان ، "تواصل سلام مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشري وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة".

وأكد سلام أن " زمن غياب المساءلة و"اللفلفة" قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون."

و كُشف، مساء أمس الثلاثاء، عن العثور على جثة النائب العراقي السابق مقتولاً داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في العاصمة بيروت.

كما ألقي القبض أمس على خمسة شبان ينتمون إلى " حزب الله" . ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج شخصياً التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، كما يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها القوى الأمنية مع عناصر حزب الله.