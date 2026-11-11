يواصل نادي أرسنال الإنجليزي تحركاته للتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة النادي اللندني لتدعيم خطه الهجومي استعدادًا للموسم الجديد.

وكان فينيسيوس جونيور قد دخل دائرة اهتمامات أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقرر تجديد عقده مع ريال مدريد ليستمر مع الفريق الملكي حتى عام 2032.

ووفقًا لما ذكره موقع «تيم توك» البريطاني، يتمسك الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بفكرة التعاقد مع النجم البرازيلي في الصيف المقبل، باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لتدعيم صفوف الفريق.

وأشار التقرير إلى أن فينيسيوس قد يدرس فكرة الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، في ظل تراجع دوره داخل الفريق منذ بداية الموسم، بعد اعتماد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو على الوافد الجديد يان ديوماندي.

وأوضح الموقع أن إدارة أرسنال تدرس الاستغناء عن الثنائي ميكيل ميرينو ومارتن زوبيميندي، بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لإتمام صفقة التعاقد مع الجناح البرازيلي، الذي تُقدر قيمته السوقية بنحو 150 مليون يورو.

وتترقب الأوساط الكروية تطورات مستقبل فينيسيوس جونيور، في ظل اهتمام أرسنال بالحصول على خدماته، رغم ارتباط اللاعب بعقد طويل الأمد مع النادي الملكي.