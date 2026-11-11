رئيس البنك المركزي الألماني: لم أعد أبدأ صباحي بمتابعة أخبار أمريكا

صرح رئيس البنك المركزي الألماني، يوأخيم ناجل، بأنه غيّر روتينه الصباحي، ولم يعد يتفقد أخبار الولايات المتحدة فور استيقاظه من النوم.

وخلال مؤتمر للبنك المركزي اللاتفي في العاصمة ريجا، قال ناجل اليوم الأربعاء: "قبل بضعة أشهر، كان أول ما أفعله في الصباح هو تفقد هاتفي لمعرفة ما حدث على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وما القرارات التي اتُخذت في البيت الأبيض، وما الفكرة العبقرية الجديدة التي خطرت للرئيس خلال الليل".

وأضاف أن نظيره اللاتفي، مارتينش كازاكس، هو من دفعه إلى تغيير هذه العادة، من خلال "تعليق ذكي" أدلى به خلال اجتماع لمجلس البنك المركزي الأوروبي، وأوضح ناجل أن كازاكس قال خلال نقاش حول الأوضاع الجيوسياسية إن أوروبا تراقب ما يحدث على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي باهتمام مبالغ فيه، وإن عليها بدلًا من ذلك التركيز بصورة أكبر على نفسها، وعلى الإجراءات والإصلاحات الضرورية.

وقال ناجل الألماني خلال جلسة نقاشية: "وفكرت حينها أنه محق. فنحن غالبًا ما نركز أكثر مما ينبغي على ما يحدث في البيت الأبيض وما شابه ذلك. لذلك تخلصت من هذه العادة، ولم أعد أبدأ صباحي بتفقد هاتفي. وهذا بمثابة علاج لي أيضًا".

وكان ناجل قد شارك في مؤتمر اقتصادي نظمه البنك المركزي اللاتفي في ريجا. وأعرب في كلمته عن تفاؤله بآفاق الاقتصاد الألماني، ورأى أن اقتصاد بلاده يتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا قبل بضعة أشهر. لكنه أشار إلى استمرار وجود تحديات هيكلية عميقة يتعين على الحكومة الألمانية معالجتها.