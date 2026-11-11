نتنياهو ينفي عرقلة إسرائيل دخول الإمدادات والمساعدات إلى غزة

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية إسرائيل عن تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في المخيمات بقطاع غزة، التي اجتاحتها فيضانات شتوية شديدة.

وألقى نتنياهو باللوم على حركة حماس، قائلًا إنها ترفض نزع أسلحتها، وتستولي على المساعدات الإنسانية لاستخدامها في أغراض عسكرية، دون أن يقدم أي دليل على مزاعمه بشأن الاستيلاء على المساعدات.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بعدما أعلن "مجلس السلام"، الذي أنشأته الولايات المتحدة، أمس الأول الاثنين، أن تأخر إسرائيل في السماح بإدخال الإمدادات الشتوية لغزة "فاقم تداعيات أزمة إنسانية كان من الممكن توقعها".

وقالت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أخرى إن أكثر من 150 ألف خيمة، إلى جانب مضخات مخصصة لسحب مياه الفيضانات، باتت جاهزة لدخول غزة، لكن إسرائيل لم تمنح الموافقة اللازمة لإدخالها.

وشهد القطاع، الذي دمرته الحرب، أمطارًا غزيرة خلال الأيام الماضية، تضرر منها عشرات الآلاف من الخيام والمساكن المؤقتة.

ولقي أربعة أشخاص، على الأقل، حتفهم يوم الأحد الماضي، إثر انهيار لوح صخري كبير من الحجر الرملي.