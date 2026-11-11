مسئولون في محادثات أبوظبي: روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل أعداد كبيرة من أسرى الحرب

قال مسؤولون في المحادثات التي تجري بوساطة أمريكية بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن الجانبين اتفقا على إجراء عملية تبادل واسعة لأسرى الحرب.

وصرح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب اختتام المحادثات التي استمرت يومين في أبوظبي، بأنه "من بين الأمور الإيجابية أننا اتفقنا على تنفيذ أكبر عملية إطلاق سراح للسجناء لأسباب إنسانية، وسنضع اللمسات الأخيرة على الأعداد غدا."

وأكد فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي، ورستم عمروف، الذي ترأس وفد كييف في أبوظبي، عملية التبادل المزمع تنفيذها.

وقال كوشنر إنه سيتوجه مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو غدا الخميس للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، قبل أن يتوجها إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر عمروف إنه من المتوقع أن يلتقي وفد كييف مسؤولين أوروبيين يوم الأربعاء.