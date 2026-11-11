4 شهداء باستهدافات متفرقة نفذها الاحتلال في غزة

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استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء، جراء استهدافات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة في مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب»، باستشهاد الشقيقان محمود وجميل العبسي، وأصيب عدد من المواطنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

كما استشهد المواطن هاني الخضري (43 عامًا)، إثر استهداف طائرة مسيّرة بصاروخ سطح منزل عائلته مقابل عيادة جذور في حي النصر شمال غرب مدينة غزة، أثناء تعبئته المياه، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وأُعلن عن استشهاد المواطن علاء خضر غباين (52 عامًا)، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها في قصف نفذته طائرة مسيّرة استهدف ساحة مدرسة موسى بن نصير في حي الدرج شرقي المدينة.

وفي استهداف منفصل، قصفت طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين قرب محطة ياسين، خلف مدرسة عباد الرحمن في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

أما في المحافظة الوسطى، ألقت طائرة مسيّرة من نوع «كواد كابتر» قنبلة متفجرة في محيط شركة زمرد للرخام قرب جسر وادي غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس.

وصباح اليوم فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزلين سكنيين يعودان لعائلتي عبد الجواد والشنطي في المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، باستخدام صناديق متفجرة نقلتها طائرات مسيّرة من طراز «كواد كابتر» إلى المنطقة.

وأفادت مصادر محلية لـ«شهاب» بأن طائرات «كواد كابتر» التابعة لجيش الاحتلال نقلت صناديق متفجرة إلى المناطق الشرقية والجنوبية لمخيم المغازي، خلال ساعات الليل وفجر اليوم، في إطار التحضير لتنفيذ عمليات تفجير داخل المنطقة.

وأعقب ذلك تفجير منزلين لعائلتي عبد الجواد والشنطي، فيما سُجلت عمليات نسف أخرى في محيط شارع أبو خليل عبد الجواد، جنوب شرقي المخيم، وسط دوي انفجارات عنيفة هزّت المنطقة.

وتزامنت عمليات النسف مع إطلاق نار من آليات الاحتلال شمال مخيم البريج، وقصف مدفعي استهدف مناطق وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتوازي مع انفجارات ضخمة وإطلاق نار متواصل في المناطق الشرقية والوسطى من المدينة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يصاحبها من عمليات قصف وتفجير وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.