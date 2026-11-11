اتهمت السلطات الفرنسية وحدة «شهيد كاوه» الإيرانية التي يدعى ارتباطها بالحرس الثوري، بتنفيذ هجوم سيبراني على ثلاجات فرنسا استهدف أكثر من 700 موقع تجاري، بعدما تمكن المهاجمون من التلاعب بدرجات الحرارة وتعطيل إنذارات السلامة، ما أدى إلى إتلاف كميات من الأغذية واندلاع حرائق داخل بعض الأجهزة، وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستسعى إلى فرض عقوبات أوروبية على المسئولين عن الهجوم.

لكن ما هي وحدة «شهيد كاوه» المزعومة؟ ومن أبرز قياداتها؟ وما علاقتها بمجموعة «سايبر أفينجرز» التي اتهمت سابقا باستهداف أنظمة تحكم صناعية في أمريكا؟.

• كيف نُفذ الهجوم السيبراني على ثلاجات فرنسا؟



وقعت هجمات سيبرانية خلال ليلتي 11 و12 أكتوبر الماضي، واستهدفت أنظمة التحكم الصناعي المسئولة عن إدارة التبريد في متاجر فرنسية بمناطق متعددة من البلاد، حيث تمكن المهاجمون من الوصول إلى واجهات التحكم عن بُعد، ورفع درجات الحرارة داخل الثلاجات، وتشغيل دورات إزالة الجليد بصورة متكررة، بالتزامن مع تعطيل إنذارات السلامة التي يفترض أن تنبه العاملين عند حدوث خلل.

وأدت الهجمات إلى تلف كميات كبيرة من الأغذية واندلاع ما لا يقل عن 15 حريقًا، كما استهدفت أنظمة تبريد من شركتي «دانفوس» و«دكسيل»، ووفقًا للتقرير الفرنسي، لم يكن الاختراق مجرد تعطيل لأجهزة تجارية، بل تلاعبًا بمعدات مادية يمكن أن يؤدي إلى خسائر مباشرة تمس سلامة الغذاء واستمرار عمل المتاجر.

• من هم منفذو الهجوم؟ وما علاقة شهيد كاوه بسايبر أفينجرز؟



تتهم السلطات الفرنسية وحدة «شهيد كاوه» بتنفيذ الهجوم، وتعرفها بأنها وحدة سيبرانية هجومية مرتبطة بالمركز الإلكتروني والسيبراني في الحرس الثوري الإيراني، ووفقًا للتقرير الفرنسي، لا تعمل باعتبارها مجموعة قرصنة مستقلة، وإنما كيان مؤسسي ضمن منظومة الحرس الثوري، يتولى تنفيذ عمليات تستهدف أنظمة التحكم الصناعي والبنية التحتية.

ويقول التقرير، إن الوحدة تعمل علنًا تحت اسم «سايبر أفينجرز» الذي استخدمته في حملات سابقة استهدفت أنظمة تحكم صناعية في الولايات المتحدة، وتتعامل الوكالات الأمريكية والفرنسية مع الاسمين باعتبارهما واجهتين لكيان واحد مرتبط بالحرس الثوري، كما ظهرت أسماء وواجهات رقمية أخرى مرتبطة بنشاطها.

• 3 أسماء إيرانية في الاتهامات الفرنسية



ذكر التقرير الفرنسي 3 أسماء يعتقد أنها مرتبطة بالعملية، وهم: حامد رضا لشكريان، ومهدي لشكريان، ورضا سالاروند، ويشغل حامد رضا لشكريان منصب رئيس منظمة الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني في الحرس الثوري الإيراني، بينما يرتبط مهدي لشكريان ورضا سالاروند بقيادة وحدة «شهيد كاوه»، التي تعمل ضمن هذه المنظومة.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حامد رضا لشكريان ومهدي لشكريان بسبب علاقاتهما المزعومة بأنشطة سيبرانية مرتبطة بالحرس الثوري، فيما يرتبط رضا سالاروند بقيادة «فريق الاستخبارات 13»، وهي وحدة فرعية ضمن «شهيد كاوه».

وطلبت النيابة العامة الفرنسية إصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوحدة ونائبيه، في إطار التحقيقات المتعلقة بالهجوم، بحسب التقارير الفرنسية.

• ماذا يعني اسم شهيد كاوه؟



يرجح أن اسم الوحدة مستمد من محمود كاوه، وهو قائد في الحرس الثوري الإيراني قُتل عام 1986 خلال الحرب الإيرانية العراقية، وتعني كلمة «شهيد» الشخص الذي استُشهد، بينما يشير «كاوه» إلى اسم القائد الراحل، بما يمنح التسمية رمزية مرتبطة بالخطاب العسكري الإيراني، وفقا لتقارير صحفية.

• ماذا تستهدف وحدة شهيد كاوه؟



تركز وحدة شهيد كاوه على أنظمة التحكم الصناعي (OT)، التي تدير المعدات والمنشآت المادية، ومن أبرزها وحدات التحكم القابلة للبرمجة (PLCs). ووفقًا لتنبيه مشترك صادر عن وكالة الأمن السيبراني الأمريكية (CISA)، ارتبط نشاط المجموعة سابقًا باستهداف أنظمة المياه والصرف الصحي والطاقة والمرافق الحكومية، إضافة إلى أجهزة التبريد التجارية.

وتكمن خطورة الهجمات في إمكانية التلاعب بوظائف الأجهزة بدلًا من الاكتفاء بسرقة البيانات، إذ يمكن للمهاجمين تغيير إعدادات التشغيل وتعطيل الإنذارات والتحكم في المعدات نفسها. وبحسب التحقيقات الفرنسية، استُهدفت واجهات ويب لأنظمة تبريد من شركتي «دانفوس» و«دكسيل»، ما سمح برفع درجات الحرارة وتشغيل دورات إزالة الجليد.

• ما الأدلة التي استندت إليها فرنسا في اتهام الوحدة؟



استندت السلطات الفرنسية إلى مجموعة من المؤشرات التقنية والاستخباراتية لربط الهجوم بوحدة «شهيد كاوه»، من بينها استخدام تقنيات ظهرت في عمليات سابقة نُسبت إلى المجموعة، ووجود آثار للغة الفارسية داخل البنية التقنية للهجوم، إلى جانب تشابه أساليب الاختراق مع عمليات أخرى مرتبطة بها.

كما أشار التقرير الفرنسي إلى أن منصة «سيبربان نيوز» المرتبطة بالوحدة تناولت العملية دعائيًا بعد أيام من تنفيذها، ورصد المحققون عناوين إنترنت مرتبطة بنقاط اتصال داخل إيران.

• اتهامات سابقة لوحدة شهيد كاوه في الولايات المتحدة قبل هجوم فرنسا



سبق أن ارتبط اسم «شهيد كاوه» بعمليات استهدفت أنظمة التحكم الصناعي في الولايات المتحدة، وأصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA)، بالتعاون مع وكالات أخرى، تنبيهًا مشتركًا ربط اسمها بالوحدة التابعة للحرس الثوري.

وفي عام 2023، استهدفت المجموعة أجهزة تحكم صناعية من نوع «يونيترونيكس» الإسرائيلية الصنع، وكانت متصلة بالإنترنت، مستغلة كلمات المرور الافتراضية التي لم يجر تغييرها، وطالت الهجمات مرافق مياه ومعالجة مياه صرف صحي أمريكية وقطاعات أخرى.

وفي 7 أبريل 2026، صدر تنبيه أمريكي جديد بشأن أنشطة سيبرانية مرتبطة بإيران تستهدف وحدات التحكم القابلة للبرمجة في قطاعات البنية التحتية الحيوية، بينها أجهزة تنتجها روكويل أوتوميشن «ألن-برادلي»، وتشمل القطاعات المستهدفة: المرافق الحكومية وأنظمة المياه والصرف الصحي والطاقة، وأكدت الوكالات الأمريكية أن هذه العمليات تسببت في آثار معطلة على أجهزة التحكم الصناعي وواجهات التحكم داخل أمريكا.

• كيف ردت إيران على اتهامات فرنسا؟



رفضت إيران الاتهامات الفرنسية بشكل كامل، ووصفتها بأنها «بلا أساس ومتحيزة»، معتبرة أنها تستهدف تشويه صورة البلاد والإضرار بعلاقاتها، كما أكدت أن أي إجراء يُتخذ ضدها سيكون خطوة غير مسئولة، بل ولم تعترف الحكومة الإيرانية علنًا بوجود وحدة «شهيد كاوه» أو بالمهام المنسوبة إليها، كما لم تذكر وزارة الخارجية الإيرانية اسم الوحدة في ردها الرسمي.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، لم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على طلبات التعليق التي وجهتها الوكالة.