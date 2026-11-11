أوكرانيا: رأينا زخما إيجابيا في محادثات أبوظبي

قال أحد كبار ‌المفاوضين الأوكرانيين، اليوم الأربعاء، إن محادثات السلام مع روسيا في ⁠أبوظبي شهدت "زخما إيجابيا" نحو التوصل إلى حل قبل نهاية العام.

وذكر الحليف المقرب للرئيس الأوكراني، ‌فولوديمير ⁠زيلينسكي، دافيد أراخاميا، أن المحادثات يجب أن تكون متعددة الأطراف، ⁠لا ثلاثية الأطراف، مضيفا أن أوروبا ⁠يجب أن تكون ممثلة ⁠فيها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي المقابل، قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام اليوم الثاني والأخير من المحادثات الثلاثية في أبوظبي، إن موضوع نظام الأمن الأوروبي كان محوريا في المحادثات، مشيرا إلى أنه "تم التوصل إلى تفاهم متبادل في بعض النقاط"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وبدوره، قال المبعوث الأمريكي، جاريد كوشنر، اليوم الأربعاء، إن محادثات أبوظبي بشأن الأزمة الأوكرانية كانت معقدة، لكن نتائجها إيجابية، مشيرا إلى إحراز تقدم في عدد من الملفات، والاتفاق على إطلاق عدد كبير من الأسرى في خطوة إنسانية.

وأضاف كوشنر: "تمكنا من تبادل الأفكار في العديد من المجالات، وربما لا تزال هناك مزيد من التنازلات التي يجب تقديمها، ومزيد من المباحثات التي ينبغي إجراؤها".

وتابع: "اتفقنا على إطلاق عدد كبير من الأسرى كخطوة إنسانية، وسوف نتجه أنا وستيف ويتكوف إلى موسكو للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ما ناقشناه اليوم".

وأشار كوشنر إلى أن المناقشات تناولت الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتنازلات الإقليمية المحتملة، قائلا: "حرصنا خلال المناقشات على بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لضمان عدم تكرار الحرب مرة أخرى، كما ناقشنا التنازلات الإقليمية التي يجب تقديمها، لكن هذه المسألة معقدة وسوف نتناقش بشأنها في جلسات أخرى"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.