قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إن المعبر يستعد لاستقبال وزير الدفاع السنغافوري ووفد رسمي رفيع المستوى، للاطلاع على الجهود المصرية الإنسانية والإغاثية واللوجستية المقدمة لدعم قطاع غزة، وذلك عقب وصول الوفد إلى مطار العريش واستقباله من محافظ شمال سيناء.

وأوضح الغنام، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الساحة اللوجستية بالمعبر تشهد استعدادات مكثفة لإدخال شاحنات محملة بالدقيق والخيام والوقود وغاز الطهي، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية داخل القطاع، وتضرر عشرات الآلاف من خيام النازحين جراء الظروف الجوية.

وأشار إلى أن الزيارة تكتسب أهمية في ضوء إعلان سنغافورة مشاركتها في القوات الدولية المزمع نشرها داخل قطاع غزة، وفقاً للخطة الأمريكية، لافتاً إلى استمرار الزيارات الدولية للاطلاع على جهود الإغاثة المصرية.

ويواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية والإغاثية لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة التي تسببت في تضرر خيام النازحين ومستلزمات معيشتهم الأساسية، واستعدادًا لموسم الشتاء وتوفير احتياجات الأسر المتضررة، دفع الهلال الأحمر المصري، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بأكثر من 36,545 خيمة، و66,740 بطانية، و1,000 شادر، إلى جانب 388 ألف قطعة ملابس شتوية.

وفي إطار الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر المتضررة من المنخفض الجوي، يواصل الهلال الأحمر المصري تجهيز شاحنات محملة بمستلزمات الإيواء والحماية من التقلبات الجوية، وفي مقدمتها الخيام والشوادر ومواد العزل، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة ضمن قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة».

كما تشمل المساعدات مستلزمات المعيشة والإيواء، من المراتب والحصر والفرش والأغطية والبطاطين، فضلًا عن الملابس الشتوية، لتوفير مأوى بديل وأكثر حماية للأسر المتضررة، ومساندتها في مواجهة الأمطار والرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وتأتي هذه الجهود استجابةً لنداءات الاستغاثة الواردة من القطاع، وفي ظل الظروف الإنسانية القاسية التي تعيشها مئات الآلاف من الأسر النازحة، وتجسيدًا للدور الإنساني للهلال الأحمر المصري في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بما يسهم في تخفيف معاناتهم وصون كرامتهم، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُعد هذه الجهود امتدادًا لحملة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة: مأوى الكرامة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، خلال الشتاء الماضي، بهدف توفير الإيواء الآمن والكريم للأسر الفلسطينية المتضررة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهود تجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.