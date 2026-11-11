وزيرا الداخلية الليبي والأردني يبحثان تعزيز التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، مع نظيره الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمّان، سبل تعزيز التعاون الأمني وتطوير الشراكة الثنائية بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها الطرابلسي على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن اللقاء تناول آفاق توسيع مجالات التعاون الأمني والشرطي، وتعزيز التنسيق المشترك وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب، إلى جانب مناقشة اتفاق التعاون الأمني بين البلدين، ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار والتهريب.

وبحث الجانبان سبل تطوير الإمكانات التقنية بوزارة الداخلية الليبية، خاصة في مجال أنظمة المراقبة بالكاميرات والتقنيات الحديثة، والاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، وإعداد برامج تدريبية متخصصة لمنتسبي الوزارة، خصوصاً في مجال إنفاذ القانون.

وخلال اللقاء، تم التشديد على أهمية الاستفادة من التجربة الأردنية في تطوير قدرات الكوادر الأمنية الليبية، ورفع كفاءة أدائها، بما يسهم في تعزيز العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء الأمني.

ويأتي اللقاء في إطار دعم الشراكة الأمنية بين ليبيا والأردن، وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك، بما يعزز القدرات الأمنية ويدعم جهود البلدين في ترسيخ الأمن والاستقرار.