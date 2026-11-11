رئيس وزراء بريطانيا يحدد موعد طرح خطته العشرية أمام مجلس العموم

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، بتقديم خطته العشرية لمستقبل بلاده إلى مجلس العموم قبل حلول عيد الميلاد، وذلك بعدما ألمح الأسبوع الماضي إلى احتمال تأجيل طرحها إلى العام المقبل.

وقال بيرنام، أمام مجلس العموم، اليوم الأربعاء: "عندما توليت رئاسة الوزراء، قطعت على نفسي عهدا بوضع خطة عشرية لهذا البلد، لأنني عازم على توفير الاستقرار الذي أخفقوا في تحقيقه"، في إشارة إلى حزب المحافظين، الذي ترأسه زعيمة المعارضة كيمي بادينوك، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بيرنام: "سنقدم خطتنا لمستقبل بريطانيا إلى هذا المجلس قبل بدء العطلة البرلمانية لعيد الميلاد".

ويحدد هذا التصريح موعدا نهائيا صريحا لطرح بيرنام مبادرته المرتقبة، بعدما قال في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست" البريطانية الأسبوع الماضي إن الخطة قد لا تكون جاهزة بحلول نهاية العام.

وكان بيرنام صرح للمجلة بأنه "يتعين علينا أن نترك الأمر مفتوحا بين ديسمبر ويناير".