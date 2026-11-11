إسبانيا توقف 14 شخصا خططوا لاستهداف مساجد ومعابد يهودية

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قالت صحيفة «إل باييس» الإسبانية إن السلطات الأمنية شنت، الجمعة، عملية أمنية في أنحاء إسبانيا ضد تنظيم «نواة وطنية» النازي، أسفرت عن توقيف 14 شخصًا من التنظيم، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد مساجد ومعابد يهودية.

ونشرت الصحيفة، الأربعاء، بعض وثائق التحقيق المتعلقة بالعملية الأمنية ضد التنظيم النازي الجديد في البلاد.

وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها الشرطة أن أعضاء التنظيم استهدفوا في مراسلاتهم الداخلية المسلمين واليهود المقيمين في إسبانيا، إضافة إلى الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين دخلوا البلاد بوصفهم مهاجرين غير نظاميين.

وأفادت الوثائق بأن التنظيم النازي الجديد بات، خصوصًا منذ عام 2024، يروج بصورة متزايدة لأفكار متطرفة وانفصالية ومعادية للإسلام تستهدف المسلمين.

وذكرت أن أعضاء مجموعة «وايت بويز» التابعة لتنظيم «نواة وطنية» ناقشوا تنفيذ أعمال عنف ضد المساجد.

وتبادل أعضاء المجموعة رسائل تحض على الكراهية والعنف ضد المسلمين، من بينها: «لنحبسهم في المسجد ونحرقهم».

وكشفت الصحيفة أن تنظيم «نواة وطنية» لم يستهدف المساجد وحدها، بل تداول أعضاؤه أيضًا رسائل تتعلق بتنفيذ هجمات ضد المعابد اليهودية.

وأفادت الصحيفة بأن السلطات الأمنية أفرجت لاحقًا عن 10 من الموقوفين بشروط، بعد مصادرة جوازات سفرهم.