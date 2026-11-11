أعرب الفنان آسر ياسين، عن فخره بتكريمه بجائزة فاتن حمامة للتميز ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أن حصوله على الجائزة يمثل مفاجأة كبيرة بالنسبة له، خاصة أنه لم يسبق أن حلم بالحصول عليها، وجاء التكريم في توقيت كان يحتاج إليه خلال مسيرته الفنية.

وأضاف في تصريحات على هامش ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المذاعة فعالياته عبر شاشة dmc، مساء الأربعاء، أن جائزة فاتن حمامة للتميز لم تكن ضمن حساباته، معربًا عن سعادته وفخره بالحصول عليها، وما تحمله من قيمة لارتباطها باسم واحدة من أهم نجمات السينما المصرية.

وكشف أن أول شخصين تواصل معهما عقب علمه باختياره للتكريم كانا والده ووالدته، لمشاركتهما فرحته بهذا الحدث المهم في حياته.

وعن أعمال الفنانة الراحلة فاتن حمامة، اختار فيلم «أفواه وأرانب» باعتباره من أقرب أفلامها إلى قلبه، موضحًا أنه لو أتيحت له فرصة التمثيل أمامها، لكان اختار المشاركة في فيلم «صراع في الوادي».

ويُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن في 11 أكتوبر الماضي اختيار الفنان آسر ياسين للحصول على جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرًا لمسيرته السينمائية وتنوع أدواره، وقدرته على تجسيد شخصيات مختلفة على المستويين النفسي والإنساني.

وبدأ آسر ياسين علاقته بالتمثيل من خلال المسرح الجامعي خلال دراسته الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قبل أن ينتقل إلى السينما والدراما التلفزيونية، ويقدم عددًا من الأفلام البارزة، منها «زي النهارده» و«الوعد» و«رسائل البحر» و«فرش وغطا» و«تراب الماس».

ويُعد فيلم «أفواه وأرانب» من أبرز الأعمال التي قدمتها فاتن حمامة، وعُرض عام 1977، وشاركها بطولته محمود ياسين وفريد شوقي، بينما عُرض فيلم «صراع في الوادي» عام 1954، من إخراج يوسف شاهين، وبطولة فاتن حمامة وعمر الشريف وزكي رستم، وشهد أول ظهور سينمائي لعمر الشريف.

وتُقام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976، ويُقام حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتشهد الدورة مشاركة 145 فيلمًا وعملًا سينمائيًا من 64 دولة وجهة إنتاج، بينها 17 عرضًا عالميًا أول، و5 عروض دولية أولى، و87 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عروض الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة والأعمال الكلاسيكية المرممة.

ووقع الاختيار على الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» (I Play Rocky)، للمخرج بيتر فاريلي، لافتتاح الدورة ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، ويتناول الفيلم رحلة الفنان سيلفستر ستالون وكفاحه لتقديم شخصية الملاكم «روكي بالبوا» في الفيلم الشهير الذي عُرض عام 1976.

وتشمل تكريمات الدورة مدير التصوير سعيد شيمي والسيناريست مدحت العدل والفنان فاروق فلوكس، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات متخصصة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.