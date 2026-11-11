قال الفنان شريف منير، إنه يعتز بالأعمال السينمائية التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، خصوصًا فيلمي «الكيت كات»، مؤكدًا أن هذه الأعمال ما زالت حاضرة لدى الجمهور رغم مرور سنوات طويلة على إنتاجها، لما قدمته من تجارب فنية مميزة.

وأضاف في تصريحات على هامش ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المذاعة فعالياته عبر شاشة dmc، مساء الأربعاء، أنه كان يحرص على اختيار أدواره عن اقتناع كامل، بعد التعرف على فريق العمل والتأكد من قوته، مشيرًا إلى أن ثقته في زملائه وصناع العمل كانت من العوامل الأساسية التي يعتمد عليها قبل المشاركة في أي تجربة فنية.

وأوضح أن فيلم «سهر الليالي» جمع مجموعة كبيرة من النجوم، وصفها بأنها «بوكيه من النجوم»، مشيرًا إلى وجود منافسة شريفة بين جميع المشاركين في العمل، انعكست على مستوى الأداء والنتيجة الفنية التي وصلت إلى الجمهور.

وأشار إلى اعتزازه بالمشاركة في فيلم «الكيت كات» أمام الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وتحت قيادة المخرج داوود عبدالسيد، مؤكدًا أن مشاركته في هذا العمل تمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية.

وأكد أن استمرار حضور هذه الأفلام لدى الجمهور بعد مرور سنوات طويلة على إنتاجها يعكس قيمتها الفنية، وما قدمه المشاركون فيها من جهد وتعاون.

ويُذكر أن فيلم «الكيت كات» عُرض عام 1991، وهو من تأليف وإخراج داوود عبدالسيد، عن رواية «مالك الحزين» للأديب إبراهيم أصلان، وشارك في بطولته محمود عبدالعزيز وشريف منير وأمينة رزق وعايدة رياض ونجاح الموجي، وجسد شريف منير خلاله شخصية «يوسف»، ابن الشيخ حسني الذي أدى دوره محمود عبدالعزيز.

أما فيلم «سهر الليالي»، فعُرض عام 2003، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وشارك في بطولته شريف منير وأحمد حلمي ومنى زكي وحنان ترك وفتحي عبدالوهاب وعلا غانم وخالد أبو النجا وجيهان فاضل، وتناول العلاقات العاطفية والزوجية بين مجموعة من الأصدقاء، والصراعات التي تكشفها مواقف تجمعهم.

وتُقام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976، ويُقام حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتشهد الدورة مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، بينها 17 عرضًا عالميًا أول، و5 عروض دولية أولى، و87 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتنوع الأفلام بين الأعمال الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب العروض الخاصة والأفلام الكلاسيكية المرممة.

ووقع الاختيار على الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» (I Play Rocky)، للمخرج بيتر فاريلي، لافتتاح الدورة، ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، ويتناول كواليس تقديم النجم سيلفستر ستالون لشخصية الملاكم «روكي بالبوا»، التي ظهرت على شاشة السينما عام 1976.

وتشمل تكريمات الدورة السيناريست مدحت العدل ومدير التصوير سعيد شيمي بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، والفنان آسر ياسين بجائزة فاتن حمامة للتميز، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات متخصصة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.