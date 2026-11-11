أعلنت الفنانة بسمة بدء تصوير مسلسلها الجديد «القناع»، الذي يجمعها بالفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، معربة عن تفاؤلها بالعمل، وتوقعها أن يقدم تجربة فنية مختلفة وجميلة للجمهور.

وأضافت في تصريحات على هامش ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المذاعة فعالياته عبر شاشة dmc، مساء الأربعاء، أنها بدأت بالفعل تصوير مشاهدها في مسلسل «القناع» مع ياسر جلال، مؤكدة توقعها أن يكون العمل مختلفًا وجميلًا.

وأعربت عن رغبتها في تقديم المزيد من الأدوار والشخصيات الفنية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تشعر بأن أمامها الكثير من التجارب التي تتمنى خوضها، قائلة: «نفسي أعمل أدوار كتير أوي، حاسة إني معملتش حاجة، نفسي أعمل حاجات أكتر».

ويُذكر أن مسلسل «القناع» ينتمي إلى نوعية الدراما التشويقية النفسية، وتدور أحداثه حول طبيب نفسي يجد نفسه أمام سلسلة من الوقائع الغامضة، في إطار من الجريمة والتشويق، ويجسد الفنان ياسر جلال الشخصية الرئيسية في العمل.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد السوري، وإخراج هشام الرشيدي، وإنتاج مها سليم، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال وبسمة، كل من خالد سليم وهيدي كرم وميرهان حسين ودعاء حكم، ومن المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل.

وكان الفنان ياسر جلال قد أعلن في أكتوبر الماضي أسماء عدد من أبطال العمل، ونشر صورًا تجمعه بهم خلال التحضيرات، فيما كشفت تقارير صحفية أن بسمة تجسد شخصية زوجته ضمن الأحداث.

وتُقام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976، ويُقام حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتشهد الدورة مشاركة 145 فيلمًا وعملًا سينمائيًا من 64 دولة، تتضمن 17 عرضًا عالميًا أول، و5 عروض دولية أولى، و87 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تنظيم عروض خاصة لأفلام كلاسيكية مرممة وفعاليات مهنية متخصصة.

ووقع الاختيار على الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» (I Play Rocky)، للمخرج بيتر فاريلي، لافتتاح الدورة ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، فيما تشمل تكريمات المهرجان الفنان آسر ياسين بجائزة فاتن حمامة للتميز، ومدير التصوير سعيد شيمي والسيناريست مدحت العدل بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.