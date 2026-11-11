أسوشيتد برس: نقل وزير الخزانة الأمريكي إلى قاعدة عسكرية بسبب مخاوف أمنية

اضطر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مؤخرا إلى الانتقال للإقامة في قاعدة عسكرية، بسبب مخاوف تتعلق بسلامته الشخصية.

ويأتي هذا الانتقال في وقت يقود فيه بيسنت، على مدى الأشهر القليلة الماضية، تنفيذ حملة اقتصادية واسعة النطاق ضد إيران، تستهدف قطع جميع الروابط المالية المتبقية لطهران حول العالم.

وقال مصدر مطلع، تحدث إلى وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، بشرط عدم الكشف عن هويته، نظرا لحساسية التفاصيل، إن الانتقال جاء جزئيا بسبب تقارير إعلامية ساعدت في الكشف عن عنوان منزل بيسنت.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت في وقت سابق تقريرا عن انتقال بيسنت.

وأظهرت معلومات استخباراتية أمريكية مؤخرا أن إيران كثفت جهودها لاستهداف أفراد أمريكيين في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وهو ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي إلى خفض عدد العاملين في أربع سفارات أمريكية بالمنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذا الأسبوع، إن الحرب مع إيران، التي دخلت شهرها التاسع، "انتهت فعليا من الناحية العسكرية"، لكن إدارته واصلت شن "حرب مالية"، في محاولة لدفع إيران إلى الرضوخ للمطالب الأمريكية المتعلقة ببرنامج طهران النووي.