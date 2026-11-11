الجمباز الفني يحقق المركز السادس لفرق المختلط في أولمبياد الشباب بداكار

واصل منتخب مصر للجمباز الفني للفرق المختلط رجالًا وآنسات، كتابة التاريخ في أولمبياد الشباب داكار 2026، بعدما حقق إنجازًا جديدًا بحصوله على المركز السادس في التصفيات النهائية، ليؤكد تواجد الجمباز المصري بين أفضل ثماني دول في العالم باللعبة.

ويتكون منتخب الآنسات من لارا سليمان، وكارما خميس، وتيا الميداني، بينما يضم منتخب الرجال عبد الله شعراوي، ومازن السيد، ومحمد عبد القوي، في حين يتكون فريق المختلط من تيا الميداني وعبد الله شعراوي.

وسجل الجمباز المصري حضورًا تاريخيًا في أولمبياد الشباب داكار 2026، بعدما نجح منتخبا الناشئين والناشئات في التأهل إلى نهائيات الفرق، وتحقيق نتائج وضعت الجمباز المصري بين أقوى ثماني دول في العالم في هذه الفئة العمرية.

ونجح منتخب الناشئين في التأهل إلى نهائيات الفرق للمرة الأولى في تاريخ الجمباز المصري، وهي خطوة مهمة في مسيرة اللعبة محليًا وقاريًا، وأنهى المنتخب منافسات النهائي في المركز السادس بالترتيب العام، متفوقًا على منتخبات تُعد من القوى الكبرى في الجمباز العالمي.

ولم تقل مشاركة منتخب الناشئات تألقًا، إذ تأهل بدوره إلى نهائيات الفرق، قبل أن يحتل المركز الخامس في الترتيب العام.

ولم يفصل الناشئات عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى سوى فارق ضئيل، ما يعكس حجم المنافسة التي خاضتها اللاعبات، وقرب المنتخب من منصة التتويج.

وبهذه النتائج، نجح منتخبا الناشئين والناشئات في وضع مصر ضمن أفضل ثماني دول في العالم بالجمباز، وهو ما يؤكد أن المشاركة المصرية في داكار كانت منافسة حقيقية على المراكز المتقدمة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، عن سعادته بنتائج منتخبي الرجال والآنسات في أولمبياد الشباب داكار 2026.

وأضاف أمين أن ما تحقق من إنجاز تاريخي جاء نتيجة عمل متواصل من جميع أطراف منظومة الجمباز، إلى جانب الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون واللاعبات.

وتابع: «رغم هذه النتائج التي تُعد تاريخية بكل المقاييس، لا يزال أمامنا الكثير من العمل للوصول إلى أبعد من ذلك، وملاحقة الكبار على منصات التتويج في مختلف المستويات العالمية والأولمبية».

وأشار أمين إلى أن القارة السمراء شهدت طفرة كبيرة في رياضة الجمباز بشكل عام، والجمباز الفني بشكل خاص، مؤكدًا أن القارة سيكون لها حضور على منصات التتويج في المحافل الدولية.

واختتم أمين تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر للجمباز الفني للشباب والآنسات يمثل مستقبل اللعبة في مصر، ونواة لدعم المنتخب الأول ومواصلة الإنجازات على المستويين القاري والدولي، وفقًا للخطة الموضوعة من اللجان الفنية داخل اتحاد الجمباز.

وتشارك مصر في أولمبياد الشباب ببعثة تضم 45 لاعبًا ولاعبة، يتنافسون في 19 لعبة رياضية، تشمل القوس والسهم، والجمباز الفني، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة الثلاثية، والمصارعة الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، والملاكمة، والتجديف الشاطئي، والدراجات، والفروسية، والسلاح، والجودو، والسباحة، والترايثلون، والشراع، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والووشو كونغ فو.