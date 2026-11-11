سيلما بلير تكشف كواليس خسارة أصدقائها وفريقها المهني بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل

أثارت الفنانة الأمريكية سيلما بلير، جدلًا جديدًا في هوليوود بعد تصريحات كشفت فيها أنها خسرت عددًا كبيرًا من أصدقائها، بجانب فريقها المهني وشراكاتها التجارية، عقب موقفها المعلن الداعم لإسرائيل وتعليقاتها المثيرة للجدل بشأن الإسلام.

جاءت هذه التصريحات أثناء ظهورها خلال مؤتمر الاتحاد اليهودي لأمريكا الشمالية في واشنطن، كما سبق أن تحدثت عن الخسائر نفسها في فعالية لرابطة مكافحة التشهير في نيويورك مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت بلير، في تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل، إنها شعرت بأن هوليوود تخلت عنها، ويأتي في مقدمتهم وكيل ومدير أعمالها، ومحاميها ومسئولو العلاقات العامة، ووكيلها الأدبي والمسئول عن الدعاية لكتابها، ومدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عدد من أصدقائها المقربين، ومن بينهم صديقة كانت عرابة ابنها، مضيفة أن معظم أصدقائها في الوسط الفني ابتعدوا عنها، وأن اتصالاتها لم تعد تجد استجابة.

وبدأت أزمة سيلما بلير عام 2024، بعد تعليق كتبته على منشور للناشط الأمريكي إبراهيم حمرا، وكان المنشور يتناول موقف عضوتي الكونجرس الأمريكيتين رشيدة طليب وكوري بوش من مشروع قانون يتعلق بمنع أشخاص شاركوا في هجوم 7 أكتوبر من دخول الولايات المتحدة.

وكتبت بلير تعليقًا طالبت فيه بترحيل من وصفتهم بأنهم «مؤيدون للإرهاب»، ثم توسعت في تصريحاتها لتوجيه انتقادات حادة للإسلام؛ ما عرضها لاتهامات بمعاداة المسلمين والإسلاموفوبيا من جانب عدد كبير من النشطاء.

وبعد موجة الانتقادات، حذفت التعليق وقدمت اعتذارًا علنيًا، أقرت فيه بأنها خلطت بين المسلمين والمتطرفين الإسلاميين، وأن صياغتها جرحت أشخاصًا لم تكن تقصد الإساءة إليهم.

وأكدت في تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل، أنها لم تتخلَّ عن ارتباطها بإسرائيل أو هويتها اليهودية، وأنها لن تخفي هذا الارتباط، متابعة أنها تعمل على فيلم وثائقي بعنوان Hineni، وهي كلمة عبرية: «ها أنا ذا».

وقالت إنها تريد أن يتناول العمل معاداة السامية والصورة المتداولة عن إسرائيل، وأن تستضيف فيه أشخاصًا يحملون وجهات نظر مختلفة عن وجهة نظرها، بهدف عرض روايات متباينة وفتح مساحة للحوار.