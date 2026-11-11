ماجد المصري: مهرجان القاهرة السينمائي ملتقى لصناع السينما واختيار شادية على البوستر فكرة خطيرة

قال الفنان ماجد المصري، إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمثل ملتقى لصناع السينما والفنانين، مؤكدًا أهمية حضوره والترحيب بجميع الدول المشاركة، للتعرف على ثقافات مختلفة.

وأضاف «المصري»، على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المذاع عبر شاشة DMC مساء الأربعاء، أن اختيار الفنانة شادية لتكون على بوستر الدورة الحالية «فكرة خطيرة»، واصفًا إياها بأنها «جميلة الجميلات»، مشيرًا إلى أن أغنية «يا حبيبتي يا مصر» جاءت في ذهنه بمجرد الحديث عنها.

وعن المشهد الذي لو أمكن أن يختار عرضه من بين أعماله خلال المهرجان، قال إنه سيختار مشهدًا من فيلم «المرأة والساطور»، الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في إحدى دوراته، وحصل على جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة للفنانة نبيلة عبيد.

وأشار إلى أن المشهد يجمعه بنبيلة عبيد، حيث كان يجسد شخصية رئيس مباحث يحقق معها في واقعة قتل زوجها، دون وجود دليل يدينها، موضحًا أن المخرج سعيد مرزوق طلب منه الاعتماد على سرعة الإيقاع والضغط عليها، حتى تقع في كلمة تكشف موقفها.

وأكد أن المشهد لا يزال عظيمًا ويؤرخ للعمل السينمائي، ويجب أن تراه الأجيال المقبلة، لما يتضمنه من أداء تمثيلي وإخراج وإضاءة وموسيقى.

وفيما يتعلق بأعماله المقبلة، كشف عن وجود مشروع فني لم يُحسم بعد، واصفًا إياه بالقوي، موضحًا أنه يتناول طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة داخل البيت المصري، وكيفية تعامل كل طرف مع الآخر، من خلال معالجة راقية وخالية من السلبيات التي لا يرغب المجتمع في رؤيتها داخل البيوت.

يُذكر أن الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976.

وتشهد الدورة مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، تتضمن 17 عرضًا عالميًا أول، و5 عروض دولية أولى، و87 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب العروض الخاصة والأفلام الكلاسيكية المرممة.

ووقع الاختيار على الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» للمخرج بيتر فاريلي لافتتاح الدورة، كما يشهد المهرجان تكريم عدد من الفنانين وصناع السينما، بينهم الفنان آسر ياسين بجائزة فاتن حمامة للتميز، ومدير التصوير سعيد شيمي والسيناريست مدحت العدل والفنان فاروق فلوكس بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.