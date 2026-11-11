القبض على عاطل لاتهامه باستغلال نجليه في التسول بالعمرانية

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ألقت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لاتهامه باستغلال نجليه – أطفال- في أعمال التسول واستجداء المارة بالعمرانية.

يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله القائم على النشر من افتراش أحد الأشخاص وبرفقته طفلين، الطريق بأحد الشوارع الجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبرفقته (نجليه - "سن 9 ، سن 4")، وبمواجهة الأول أقر باستغلاله نجليه في أعمال التسول واستجداء المارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.