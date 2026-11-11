محمد معيط: التناغم بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يساعد مصر على احتواء الأزمات

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، إن التناغم بين أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، يساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية واحتواء تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية.

وأضاف خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن التفاهم بين المسئولين عن السياستين المالية والنقدية يدعم تحقيق الأهداف المشتركة للدولة.

وأوضح أن محافظ البنك المركزي يدير السياسة النقدية ويتابع معدلات التضخم والاحتياطي والسيولة وسلامة القطاع المصرفي، بينما يدير وزير المالية السياسة المالية والإيرادات والمصروفات وأعباء الدين.

وأشار إلى أن طبيعة اختصاصات الجانبين تفتح المجال أمام اختلافات في وجهات النظر، مؤكدًا أن الاتفاق على الهدف النهائي يرفع كفاءة الأداء ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

وأشاد معيط بالتنسيق بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، موضحًا أن هذا التناغم يحظى بتقدير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والفائدة عالميًا، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.

ويشار إلى أن أحمد كجوك تولى وزارة المالية في يوليو 2024، بعد سنوات شغل خلالها منصب نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، بينما يتولى حسن عبد الله منصب محافظ البنك المركزي منذ أغسطس 2022.