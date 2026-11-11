إعلام أمريكي: تراجع حلفاء أيباك في الكونرس بعد الانتخابات

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن حلفاء لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك"، وهي أبرز جماعات الضغط المؤيدة لتل أبيب في الولايات المتحدة، يتراجع عددهم في الكونجرس.

وذكرت الصحيفة، الأربعاء، أن عدد أعضاء الكونجرس المرتبطين بعلاقات وثيقة مع "أيباك" انخفض بصورة أكبر عقب انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت في 3 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن مرشحين مناوئين للجنة فازوا في دوائر انتخابية عديدة، رغم إنفاقها عشرات ملايين الدولارات.

وأوضحت أن من أبرز الأسماء التي خسرت انتخابات مجلس النواب رغم دعم "أيباك"، النائب الجمهوري عن نيويورك مايك لولر، وبرايان فيتزباتريك عن بنسلفانيا، وماكس ميلر عن أوهايو.

ولفتت إلى أن السيناتورة الجمهورية عن ولاية مين، رئيسة لجنة الموازنة سوزان كولينز، التي حظيت بدعم جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، خسرت أيضا أمام الديمقراطي تروي جاكسون.

وذكرت أن "أيباك" أنفقت عشرات ملايين الدولارات في محاولة لمنع فوز عبد الرحمن السيد، الأمريكي من أصول مصرية الذي رشحه الديمقراطيون عن ولاية ميشيجان، وانتُخب أول سيناتور مسلم في تاريخ الولايات المتحدة، لكنها عجزت عن إيصال المرشح الذي دعمته.

وبيَّنت أن معظم خسائر "أيباك" في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة لم تنتج فقط عن الخلافات السياسية المتعلقة بإسرائيل، بل أسهمت فيها أيضا هزيمة مرشحين دعمتهم "أيباك" خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمام مرشحين بدلاء ينتقدون إسرائيل.

وكانت "أيباك" قد غيرت استراتيجيتها قبيل انتخابات التجديد النصفي، على خلفية تراجع التأييد لإسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي، وأعلنت أنها ستوقف، اعتبارا من 22 أكتوبر، دعم المرشحين بصورة مباشرة وتقديم التبرعات المحددة لهم في الانتخابات.

جدير بالذكر أن "أيباك" تأسست في 1951، باسم لجنة الشئون العامة الأمريكية الصهيونية، ثم غيرت اسمها إلى لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية، وهي معروفة بدعمها المطلق لليمين الإسرائيلي، وتأييدها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.