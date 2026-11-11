الأمين العام لجامعة الدول العربية يطلق نداء إنسانيا لدعم غزة

أطلق نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نداءً إنسانياً عاجلاً لدعم قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العربية والدولية إلى التحرك الفوري والمنسق لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لإنقاذ حياة الضحايا والمتضررين في القطاع.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "ما زالت غزة تنزف ألما وجوعا ودمارا ونقصا حادا في الدواء والماء والغذاء، وقد توقفت كافة مناحي الحياة الإنسانية جراء السياسة التي تنتهجها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد أكثر من مليوني فلسطيني، منذ 7 أكتوبر 2023.

وتابع: "وقد حل فصل الشتاء وبدأت معاناة آلاف النازحين مجددا من الأمطار والسيول التي نتج عنها تدمير ما تبقى من البنية التحتية الهشة من آثار العدوان الإسرائيلي المستمر، وأغرقت ودمرت 40 ألف مأوى للنازحين، و70 ألف خيمة، وألحقت الضرر بما يزيد على 200 ألف فلسطيني بقطاع غزة، من بينهم المصابون والأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وخلّفت آلاف العائلات في العراء بلا مأوى وبدون وسائل تدفئة أو حتى أغطية مناسبة".

وأشار إلى أنه في ظل هذه الأوضاع المتفاقمة التي تهدد الحياة في قطاع غزة، أدعو اليوم، بشكل عاجل، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، كما أدعو المنظمات الإنسانية العربية والدولية كذلك إلى التحرك العاجل والفوري المنسق لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لإنقاذ حياة الضحايا والمتضررين في قطاع غزة، وتوفير الإغاثة والمساعدات الإنسانية الضرورية والملحة لهم، في ظل هذه الأوضاع الإنسانية التي لن ينساها التاريخ ولن تغفرها الأجيال القادمة.

ومضى قائلا : "اليوم، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، تبادر جامعة الدول العربية بالإعلان عن إنشاء شبكة للإغاثة الإنسانية لحالات الطوارئ، وتدعو كافة الجهات المعنية بالشأن الإنساني إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، التي تأتي في إطار حرص الجامعة على التحرك الفوري والعاجل للاستجابة للأزمات الإنسانية في المنطقة العربية، مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدول الأعضاء وكافة الأطراف المعنية بالعمل الإنساني".

وأوضح فهمي أنه "في إطار هذه المبادرة، سوف تقوم جامعة الدول العربية بالتواصل الفوري مع كافة المستجيبين لهذا النداء الإنساني العاجل لدعم الشعب الفلسطيني".