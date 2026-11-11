محمد رمضان يروج لشخصيات مسلسل عشماوي بصورة مع هناء الشوربجي ويسرا اللوزي

حرص الفنان محمد رمضان على الترويج لمسلسله الدرامي "عشماوي" المقرر عرضه موسم رمضان ٢٠٢٧، وذلك بنشر صورة جديدة من كواليس التصوير تجمعه بكل من يسرا اللوزي وهناء الشوربجي.

وقال رمضان في منشور عبر حسابه على إنستجرام "الحاجة زهزهان أم صابرين حماة خليفة بركات عشماوي".

ويشارك في بطولة مسلسل عشماوي كلا من محمد رمضان وباسم سمرة ويسرا اللوزي واسعاد يونس وجيسيكا حسام الدين.

تدور أحداث المسلسل حول خليفة، وهو أب لثلاث بنات، ويعمل منفذا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون.

وتنقلب حياته رأسا على عقب إثر أزمة عائلية قاسية تتعرض لها ابنته فاطمة، بعد أن تتعرض للاغتصاب على يد شاب يرفض الزواج منها، مما يدفعها إلى الانتقام منه وقتله.