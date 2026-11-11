أشاد الفنان محمود قابيل بالملصق الرسمي للدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تصدرته الفنانة الراحلة شادية بشخصية «فؤادة» من فيلم «شيء من الخوف»، مؤكدًا إعجابه الشديد بفكرة البوستر رغم الانتقادات التي تعرض لها، ووصفه بأنه «أحسن ما يمكن»، لما يحمله من رمزية مرتبطة بشخصية فؤادة التي فتحت الهويس في أحداث الفيلم.

وأضاف في تصريحات على هامش ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المذاعة فعالياته عبر شاشة dmc، مساء الأربعاء، أن المهرجان يمثل بالنسبة له مصر، باعتباره المهرجان الرسمي الذي يمثل الدولة المصرية، مؤكدًا مكانته الرائدة بين المهرجانات السينمائية.

وأوضح أن اختياره لشخصية فؤادة على الملصق الرسمي يحمل دلالة مهمة، بالنظر إلى ما تمثله الشخصية في الذاكرة السينمائية المصرية، مشيدًا بفكرة التصميم رغم الجدل الذي صاحب الإعلان عنه.

وعن تكريمات الدورة الحالية، أشار إلى أنه ليس من أشد المعجبين بالتكريمات، وذلك خلال حديثه عن تكريم عدد من صناع السينما والفنانين، بينهم مدير التصوير سعيد شيمي، والسيناريست مدحت العدل، والفنان آسر ياسين.

واختار قابيل فيلم «دعاء الكروان» لتمثيل السينما المصرية أمام العالم، مشيدًا بالمستوى الفني للعمل، ووصفه بأنه يمثل قمة في الإخراج والتمثيل، فضلًا عن قيمته الأدبية باعتباره مأخوذًا عن رواية للأديب الكبير طه حسين.

ويُعد «دعاء الكروان»، الذي أخرجه هنري بركات عام 1959، أحد أبرز كلاسيكيات السينما المصرية، ومن بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وأمينة رزق، ويستند إلى رواية طه حسين التي تحمل الاسم نفسه، ويتناول قضايا الظلم الاجتماعي والثأر والصراع بين التقاليد والمشاعر الإنسانية.

وكان البوستر الرسمي للدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي قد أثار جدلًا واسعًا عقب الكشف عنه في أكتوبر الماضي، بسبب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم صورة الفنانة شادية، وانتقادات بشأن اختلاف ملامحها عن صورتها الأصلية.

وأعلنت إدارة المهرجان، في 12 أكتوبر الماضي، الاستجابة للملاحظات وإجراء تعديلات على ملامح شادية، مع الإبقاء على فكرة الاحتفاء بشخصية «فؤادة» التي جسدتها في فيلم «شيء من الخوف»، قبل الكشف عن النسخة المعدلة من الملصق خلال نوفمبر الجاري.

يُذكر أن الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976، ويُقام حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتشهد الدورة مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، تتضمن 17 عرضًا عالميًا أول، و5 عروض دولية أولى، و87 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتنوع الأعمال المشاركة بين الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب العروض الخاصة والأفلام الكلاسيكية المرممة.

ووقع الاختيار على الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» (I Play Rocky)، للمخرج بيتر فاريلي، لافتتاح الدورة، ويروي جانبًا من رحلة الفنان سيلفستر ستالون وكفاحه من أجل تقديم شخصية الملاكم روكي بالبوا، التي ارتبطت بواحدة من أشهر السلاسل السينمائية الأمريكية.

وتشهد الدورة تكريم عدد من نجوم وصناع السينما، بينهم الفنان آسر ياسين بجائزة فاتن حمامة للتميز، ومدير التصوير سعيد شيمي والسيناريست مدحت العدل بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، إلى جانب الفنان فاروق فلوكس، وتنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات متخصصة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.