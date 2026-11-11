ارتفاع إنتاج النفط السعودي بنسبة 26% خلال أكتوبر 2026

أبلغت المملكة العربية السعودية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بارتفاع إنتاجها من النفط خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 26% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ما قبل نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، لتقود المملكة تعافي الإنتاج الإقليمي وتساعد في انخفاض أسعار الخام عالميا.

وأبلغت المملكةُ المنظمةَ برفع إنتاجها إلى 10.56 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر، وفقا لتقرير شهري اطلعت عليه بلومبرج صادر عن أمانة أوبك.

ويقل هذا الرقم ببضع مئات الآلاف من البراميل يوميا عن مستويات الإنتاج في فبراير قبل الحرب، كما يزيد كما أنه أعلى بقليل من حصة المملكة المقررة ضمن المنظمة.

وتظهر هذه الزيادات نجاح المملكة العربية السعودية ودول أخرى مصدرة للنفط في منطقة الخليج العربي في استعادة تدفقات الخام، رغم استمرار الصراع ووقوع سلسلة من الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط.

وبدأت وفرة المعروض النفطي تظهر في الأسواق الفعلية في وقت لا يزال فيه الاستهلاك محدودا، حيث تراجعت فروق الأسعار وظهرت مؤشرات على وجود فائض.

وفي المقابل، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 21% خلال الشهر الحالي، لتصل إلى 93 دولارا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، أبلغ العراق منظمة أوبك بارتفاع إنتاجه إلى 4.9 مليون برميل يوميا وهو من أعلى مستوياته منذ بدء الحرب ضد إيران. كما يزيد الإنتاج بنسبة كبيرة عن حصتها المقررة ضمن أوبك.

وإلى جانب مساعدة الدول المنتجة في زيادة إيراداتها، جاءت زيادة الإنتاج في وقت حرج بالنسبة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، حيث تقييم قدرة كل دولة من الدول الأعضاء على زيادة الإنتاج من الناحية الفنية، لتحديد مستويات الإنتاج خلال 2027.

كما يمكن أن يمثل زيادة الإنتاج مؤشرا على تزايد المنافسة في سوق النفط، مع الإمارات العربية المتحدة، التي انسحبت من منظمة أوبك في مايو الماضي، حتى تتحرر من قيود المنظمة على الإنتاج.