فون دير لاين تحذر من تداعيات اضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز

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حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن اضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز تهز أسواق الطاقة العالمية، مشددة على ضرورة تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة لتعزيز الأمن المناخي وأمن الطاقة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها، الأربعاء، خلال قمة القادة ضمن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب31)، المنعقد في ولاية أنطاليا التركية.

وأضافت: «بالتوازي مع أزمة المناخ، تهز اضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز أسواق الطاقة العالمية، والعالم يشهد تكلفة استمرار الوضع الراهن على مناخنا وأمن الطاقة لدينا».

وأشارت فون دير لاين إلى الكوارث المناخية التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم، بينها الفيضانات المدمرة في نيبال خلال الصيف، وموجات الجفاف الممتدة من السودان إلى أمريكا الوسطى، فضلًا عن موسم حرائق الغابات الذي شهدته أوروبا.

وحذرت المسؤولة الأوروبية من أن العالم يقف عند منعطف حاسم.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يمضي نحو خفض انبعاثاته بأكثر من النصف بحلول عام 2030، وبنسبة 90 بالمئة بحلول عام 2040.

واعتبرت أن تحقيق هذه الأهداف يمثل خطوة مهمة نحو جعل أوروبا أول قارة محايدة مناخيًا بحلول عام 2050.

والاثنين، انطلقت فعاليات مؤتمر «كوب31»، الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، وتستمر أعماله حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووفقًا للأمم المتحدة، يتصدر جدول أعمال المؤتمر التمويل المناخي، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.