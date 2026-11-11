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- دراسة أعدتها جامعة لايبزيج وشملت 2507 أشخاص تكشف ارتفاع هذه النسبة في الولايات الشرقية لتبلغ 41.6%

كشفت دراسة حديثة أن 34.1% من الألمان يؤيدون خطابات معادية للمسلمين، بالتزامن مع تراجع الرضا عن أداء الديمقراطية وزيادة التأييد لبعض التوجهات السلطوية.

جاء ذلك في دراسة أعدتها جامعة لايبزيج بعنوان «دراسة لايبزيغ للسلطوية 2026: الصعود المتواصل للسلطوية»، وعرض تفاصيلها البروفيسور أوليفر ديكر والدكتورة أيلين هيلر خلال مؤتمر صحفي في برلين، الأربعاء.

وشملت الدراسة 2507 أشخاص خلال الفترة بين 16 مارس و3 يونيو 2026، وأظهرت أن 34.1% من المشاركين يؤيدون خطابات معادية للمسلمين، مقارنة بـ26.5% عام 2002 و33.2% عام 2024.

وفي الولايات الشرقية، ارتفعت النسبة بمقدار 3.4 نقاط مئوية مقارنة بعام 2024، لتبلغ 41.6%، مقابل 32.2% في الولايات الغربية.

وبلغت نسبة مؤيدي الخطاب المعادي للأجانب في عموم ألمانيا 19.9%، مقابل 21.8 بالمئة عام 2024. وسجلت النسبة 27.7% شرقي البلاد و18% غربيها.

وكان التأييد الأعلى لهذا الخطاب بين ناخبي حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي بنسبة 45.5%، يليه ناخبو الحزب الديمقراطي الحر بنسبة 19.5%.

وأظهرت الدراسة تراجع نسبة الراضين عن أداء الديمقراطية إلى 33.3%، مقارنة بـ57.7% عام 2022 و42.3% عام 2024.

كما انخفض التأييد العام لفكرة الديمقراطية إلى 89.3%، متراجعًا للمرة الأولى إلى ما دون 90%.

وارتفع تأييد «ديكتاتورية سلطوية يمينية متطرفة» إلى 4.2%، فيما أيد 22.6 بالمئة جزئيًا أو كليًا مقولة إن الديكتاتورية قد تكون نظام حكم أفضل في ظروف معينة خدمة للمصالح الوطنية.