رئيس الشرطة الجنائية الألمانية يطالب بتسريع التنسيق الأمني لمواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي

أشارت تقديرات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية إلى وجود ضرورة ملحة لتسريع وزيادة كفاءة التنسيق بين أجهزة الشرطة الألمانية وحكومات الولايات وأجهزة الاستخبارات والجيش من أجل مواجهة التحديات الجديدة في مجال مكافحة الجريمة.

ويأتي من بين هذه التحديات، على سبيل المثال، وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم، بتكليف من المجرمين، اكتشاف الثغرات الأمنية بأنفسهم وتحديد الأهداف، فضلًا عن التداخل المتزايد بين أنشطة الجريمة المنظمة وتحركات جهات تابعة لدول، حسبما قال رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، هولجر مونش.

وشدد مونش قائلًا: "الوضع خطير، ونحن نتعامل معه بجدية". وأضاف أنه لا بد من البحث عن سبل جديدة، وأن "الوقت ينفد منا". وأوضح أن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي تتيح للمجرمين "مستوى غير مسبوق أبدا من الطابع الصناعي والاحترافي (في ارتكاب الجرائم)".

وأشار إلى ارتفاع نسبة الجرائم التي تُرتكب في ألمانيا انطلاقًا من الخارج. وذكر أنه في النصف الأول من العام، ارتفع عدد الجرائم التي جرى توجيهها من الخارج بنحو 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصل معدل كشف ملابسات هذه الجرائم إلى ما يقل عن 5% بكثير.

وأوضح أنه عندما لا يكون الجناة والمجني عليهم موجودين في البلد نفسه، ومع استمرار تلاشي الحدود الفاصلة بين المجرمين والجهات التابعة لدول، فلا بد أن تترتب على ذلك تداعيات على التعاون بين السلطات في ظل النظام الفيدرالي، وكذلك على كيفية التعامل مع مبدأ الفصل بين عمل الشرطة وأجهزة الاستخبارات في ألمانيا.

وتطرق وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر إلى الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أنظمة التبريد والتجميد في متاجر كبرى بفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى. وكانت فرنسا أعلنت أول أمس الاثنين أنها تُحّمِّل الحرس الثوري الإيراني مسؤولية هذه الهجمات الإلكترونية. ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الهجوم بأنه غير مسبوق من حيث حجمه وعدوانيته. في المقابل، نفت الحكومة الإيرانية هذه الاتهامات.

وقال دوبرينت المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "في فرنسا، ربما يكون الطرف ذاته مستعدًا ليس فقط لتدمير المواد الغذائية، بل أيضًا لاستهداف بنوك الدم".

وأضاف دوبرينت: "بالنسبة إليّ، يمثل هذا أيضًا هجومًا هجينًا بمستوى جديد". وأكد ضرورة الرد عليه "بمستوى جديد أيضًا"، ورأى أنه يجب رفع "العواقب والمخاطر والتكلفة" التي يتحملها منفذو الهجمات الهجينة. وصرح دوبرينت بأن ألمانيا تعمل حاليًا على تهيئة الأسس التشريعية اللازمة "للرد في الفضاء الإلكتروني"، مؤكدًا استعداده لتطبيق هذه الإجراءات بالفعل.

وتابع دوبرينت أن روسيا هي الفاعل الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الهجينة، إلى جانب جهات أخرى، من بينها إيران وكوريا الشمالية.

وتجمع الهجمات الهجينة بين الوسائل العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية والدعائية، بهدف زعزعة استقرار دول أخرى.

ويُعقد مؤتمر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة فيسبادن، للمرة الأولى في برلين بدلًا من منطقة الراين-ماين.