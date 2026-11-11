يعتزم بنك أبوظبي الأول جمع ما يصل إلى 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار) من خلال بيع حقوق ملكية، فيما سيكون واحدا من أكبر الطروحات من هذا النوع في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب بيان صدر اليوم الأربعاء، يعتزم البنك طرح 1.1 مليار سهم بسعر 13.5 درهما للسهم، بخصم نسبته حوالي 30% عن سعره في ختام تعاملات البورصة أمس.

وستساعد حصيلة الطرح في تمويل نمو البنك داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها، في حين سيحافظ على قوته الرأسمالية ومرونته المالية ومستوى السيولة النقدية لديه.

وذكرت بلومبرج أن هذه الصفقة تعد أكبر عملية إصدار حقوق ملكية في تاريخ دولة الإمارات، والأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ككل منذ عقدين على الأقل.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن بنك أبوظبي الأول يدرس جمع نحو 5 مليارات دولار.

وأشار محللون في مؤسسة جيفريز أمس إلى أنه من المرجح توجيه حصيلة هذا الإصدار لتمويل النمو المحلي بدلا من إبرام صفقات دولية.

كما ستسهم هذه الصفقة في تعزيز نسبة الأسهم العادية من الشريحة الأولى لرأس المال لدى البنك، وهي مؤشر رئيسي لقوته المالية.

يذكر أن بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقناة الرئيسية لتدفق عائدات النفط في أبوظبي إلى الاقتصاد المحلي.

وتبلغ قيمة أصوله 400 مليار دولار، في حين تبلغ قيمته السوقية حوالي 59 مليار دولار، وقد أعلن البنك، في الشهر الماضي، تحقيق أرباح تشغيل خلال الربع الثالث من العام الحالي، فاقت التوقعات، كما تفوق أداء سهم البنك خلال العام الحالي على أداء مؤشر بورصة أبوظبي الرئيسي.

يذكر أن حقوق الملكية تتيح للمستثمرين الذين يشترونها فرصة شراء أسهم إضافية تتناسب مع حصصهم الحالية.

وكان بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر مؤسسة مصرفية في أبوظبي، قد جمع مبلغ 1.7 مليار دولار قبل أكثر من عام.