عائلة كينيدي تقاضي ترامب لوقف بناء قوس تذكاري قرب مقبرة أرلينجتون

انضمت تسعة من أفراد عائلة كينيدي الأمريكية إلى دعوى قضائية تهدف إلى وقف مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة قوس تذكاري ضخم بالقرب من مقبرة أرلينجتون الوطنية، معتبرين أن البناء سيحجب رؤية قبور أفراد العائلة، بما في ذلك الشعلة الأبدية عند ضريح الرئيس الأسبق جون كينيدي.

وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، الأربعاء، أن أفراد العائلة انضموا إلى دعوى قائمة ضد المشروع، الذي يبلغ ارتفاعه المخطط نحو 250 قدمًا، أي ما يعادل 76 مترًا، ويُزمع تشييده بالقرب من مقبرة أرلينجتون في العاصمة واشنطن.

وبحسب الصحيفة، يرى أفراد عائلة كينيدي أن القوس المقترح سيحجب خطوط الرؤية التاريخية المؤدية إلى قبور أفراد العائلة والنصب التذكارية الموجودة في المقبرة، كما سيُلقي بظلاله على مواقع دفن جنود أمريكيين، من بينهم أفراد من العائلة.

ونقلت «الإندبندنت» عن محامي العائلة في صندوق «ديموكراسي ديفندرز» قولهم إن المشروع يمثل «تدخلًا غير قانوني» في مقبرة أرلينجتون الوطنية، مؤكدين أن الكونغرس وحده يمتلك السلطة الدستورية للموافقة على تدخل بهذا الحجم في الموقع التاريخي.

وشملت قائمة المنضمين إلى الدعوى سبعة من أبناء روبرت وإيثيل كينيدي، إلى جانب حفيدهما جو كينيدي، وإدوارد كينيدي جونيور، نجل السيناتور الراحل تيد كينيدي، فيما لم تشمل القائمة روبرت إف. كينيدي جونيور، وزير الصحة والخدمات الإنسانية في إدارة ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان أصدرت قرارًا الأسبوع الماضي بتعليق أعمال بناء القوس لمدة 14 يومًا، بينما تدرس فرض قيود أطول على المشروع، وذلك عقب موافقة اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة على المشروع بأغلبية 8 أصوات مقابل 4.

في المقابل، انتقد البيت الأبيض انضمام أفراد العائلة إلى الدعوى، وقال المتحدث باسمه ديفيس إنجل إن المشروع يستهدف تكريم الأبطال الذين يرقدون في مقبرة أرلينجتون، معتبرًا أنه لا ينبغي استخدام القضاء لتسييس منشأة تهدف إلى توحيد الأمريكيين.

وأكد المتحدث أن الإدارة الأمريكية ستواصل الدفاع عن المشروع، معربًا عن ثقتها في أن موقفها سيحظى بالتأييد مع استمرار الإجراءات القضائية.

ويأتي الجدل حول القوس التذكاري في إطار سلسلة من مشروعات البناء والتجديد التي تنفذها إدارة ترامب في العاصمة الأمريكية، وشملت مواقع ارتبط بعضها بعائلة كينيدي، من بينها حديقة الورود بالبيت الأبيض ومركز كينيدي للفنون.