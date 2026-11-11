تحقيق إنفيديا حول علاقة جمعت بين رئيسها وشخص يزعم أنه جاسوس صيني يثير تساؤلات حول مستقبل الشركة

أثار تحقيق تجريه شركة "إنفيديا" حول علاقة جمعت بين رئيسها التنفيذي، جينسن هوانج، بشخص يزعم أنه جاسوس صيني، تساؤلات بشأن مستقبل الشركة، مما تسبب في هبوط حاد في سعر سهمها.

وفي أعقاب الكشف الصادم بشأن هوانج في مذكرة إلى موظفي شركة إنفيديا يوم الأحد الماضي، تتساءل "وول ستريت" عما إذا كانت أكبر وأهم شركة لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي ستتمكن من الاحتفاظ بقائدها وواجهتها العامة أم لا ، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتراجع السهم حوالي 10% خلال الجلستين التاليتين لظهور تلك الأنباء، مما جعله ثاني أسوأ الأسهم أداء ضمن مؤشر "إس آند بي 500" خلال تلك الفترة، وهو يتداول حاليا بالقرب من أدنى مستوياته منذ 30 مارس.

وقال جاي جولدبرج، من شركة "سيبورت جلوبال سيكيروريتيز" وهو المحلل الوحيد الذي يوصي ببيع سهم شركة أنفيديا "إذا غادر، سيختفي سيناريو التفاؤل في الاستثمار. يبدو أنه من المستحيل تصور شركة انفيديا بدون جينسن. إذا تم الإطاحة به من منصبه، سينهار السهم تماما. لا أعرف مدى احتمال حدوث ذلك، لكن سيكون أمرا كارثيا".

وكان دبلوماسي أمريكي بارز في الصين قد ذكر في وقت سابق أن الضجة المثارة حول علاقة جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" بشخص يزعم أنه جاسوس، تشكل اختبارا للعلاقات الثنائية، في وقت يستعد فيه زعيما البلدين لعقد لقاء بينهما.

وقال السفير ديفيد بيرديو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في مؤتمر "سيتي تشاينا" في شنغهاي اليوم الأربعاء "الوضع مع شركة انفيديا يمثل تذكيرا آخر بضرورة توخي اليقظة"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف "الأمن القومي جزء من هذا النقاش الاقتصادي نظرا لأن الأمن الاقتصادي يمثل الأمن القومي. وبالتالي، ما نفعله مع الصين هو أمر صعب الآن".

وتنتج شركة "إنفيديا" رقائق مهمة لمعدات الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي وهي ضمن أكثر الشركات قيمة في العالم. ومنعت الولايات المتحدة الصين من الوصول إلى أفضل منتجات لشركة "إنفيديا" ويعود ذلك جزئيا إلى مخاوف من أن تؤدي التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تداعيات متعلقة بالأمن القومي.