الأرجنتين تطالب المحكمة الدولية بتعليق التنقيب عن النفط في جزر فوكلاند

صعدت الأرجنتين تحركها القانوني ضد بريطانيا بشأن أنشطة التنقيب عن النفط قبالة جزر فوكلاند، مطالبة المحكمة الدولية لقانون البحار بتعليق المشروع النفطي «سي ليون»، ومعتبرة أن سماح لندن بمواصلة عمليات التنقيب يمثل انتهاكًا لحقوقها في منطقة بحرية لا يزال النزاع على السيادة عليها قائمًا.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن ممثلي الأرجنتين انتقدوا الموقف البريطاني خلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في مدينة هامبورج الألمانية، على خلفية الخلاف بشأن مشروع التنقيب عن النفط في حقل «سي ليون»، الواقع على بعد نحو 130 ميلًا شمالي جزر فوكلاند.

وسخر المحامي الأرجنتيني مارسيلو كوهين من موقف لندن، معتبرًا أنها تتصرف في المنطقة بعقلية استعمارية.

وقال إن الخلاف على السيادة لا يمنح بريطانيا الحق في التصرف بحرية في الموارد الطبيعية بالمياه المحيطة بالجزر، مضيفًا أن العالم لم يعد يعيش في القرن السابع عشر.

وتسعى بوينس آيرس إلى الحصول على تدابير مؤقتة تلزم بريطانيا بتعليق أعمال التنقيب، إلى حين الفصل في النزاع من خلال إجراءات تحكيم لاحقة.

وقالت الأرجنتين إن موافقة لندن على المشروع تتعارض مع قرار للأمم المتحدة صدر عام 1976، دعا البلدين إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية من شأنها تغيير الوضع القائم قبل تسوية الخلاف بشأن السيادة.

فيما رفضت بريطانيا الطلب الأرجنتيني، معتبرة أن المحكمة لا تملك الاختصاص للنظر في مسألة السيادة على الجزر، وأن طلب تعليق المشروع يستهدف دعم المطالب الأرجنتينية.

كما حذرت لندن من أن وقف عمليات التنقيب قد يؤدي إلى انهيار المشروع، بما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية على سكان الجزر والشركات المشاركة فيه.

وتتمسك بريطانيا بحق سكان فوكلاند في تطوير مواردهم الطبيعية، مشيرة إلى أن استخراج النفط لن يبدأ قبل عام 2028، وأن إجراءات التحكيم يُفترض أن تكون قد أحرزت تقدمًا قبل الموعد المتوقع لبدء الإنتاج.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأرجنتينية، ماريو أويرزابال، أن بلاده لا تطلب من المحكمة الفصل في مسألة السيادة على الجزر، وإنما النظر في مدى قانونية سماح بريطانيا من جانب واحد بأعمال تنقيب جديدة عن النفط في منطقة بحرية متنازع عليها.

ويعود النزاع على جزر فوكلاند، التي تسميها الأرجنتين جزر مالفيناس، إلى عقود طويلة، وشهد مواجهة عسكرية بين البلدين عام 1982، انتهت باستعادة القوات البريطانية السيطرة على الجزر بعد حرب استمرت 74 يومًا.