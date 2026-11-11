الأهلي يحتفل بذكرى بطولة دوري أبطال أفريقيا التاريخية أمام الصفاقسي

احتفل النادي الأهلي اليوم، الأربعاء، بذكرى مرور 20 عامًا على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخ النادي، والتي جاءت بسيناريو تاريخي أمام الصفاقسي التونسي.

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخ النادي في يوم 11 نوفمبر من عام 2006، بعدما تفوق على الصفاقسي التونسي، بنتيجة 2-1، في مجموع مباراتي النهائي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورًا من احتفالات التتويج بالبطولة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب عليها: « 20 عامًا مرت على ليلة تاريخية في رادس».

أقيمت مباراة الذهاب في القاهرة يوم 29 أكتوبر 2006)، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، سجل للأهلي محمد أبو تريكة، وللصفاقسي جاي ميشيل فريمبونج، فيما أقيمت مباراة الإياب في رادس يوم 11 نوفمبر 2006، وحقق الأهلي فوزًا قاتلاً بنتيجة 1-0، في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وسجل أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة هدف الفوز التاريخي في الدقيقة 90+2 بتسديدة يسارية رائعة بعد رأسية من الأنجولي فلافيو.

ويحمل النادي الأهلي الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقب، كان أخرها في 2024 أمام الترجي التونسي في مصر.