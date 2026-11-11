دعا قادة العالم، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك مع بدء المحادثات الرسمية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) المنعقد في تركيا، مؤكدين أن الأزمة تلحق أضرارا غير متناسبة ببعض أكثر دول العالم هشاشة.

وقال رئيس جمهورية بالاو، سورانجيل ويبس الابن: "كان من الممكن أن تقصفونا، فربما كان ذلك أهون من مشاهدة التغير المناخي وهو يمزق ديارنا قطعة تلو الأخرى.. نحن في حرب مع أزمة لم نتسبب فيها، وهي حرب لا يمكن لأي معاهدة سلام أن تنهيها، وإنما لا سبيل إلى ذلك سوى التحرك العاجل".

يذكر أن قادة الدول الثلاث الأكثر تسببا في التلوث على مستوى العالم، وهي الصين والولايات المتحدة والهند، التي تسهم مجتمعة بأكثر من نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميا، تغيبوا عن حضور القمة.

من جانبه، أعلن رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، ويسلي سيمينا، أن بلاده تعاني بالفعل من خسائر لا يمكن تعويضها في الشعاب المرجانية، التي "تحمي شواطئنا، وتدعم مصايدنا السمكية، وتوفر الغذاء لأسرنا، وتحمل في طياتها قصص مجتمعاتنا وتقاليدها".

ووصف سيمينا التغير المناخي بأنه "أكبر تهديد منفرد لأمن شعوب المحيط الهادئ وسبل عيشها ورفاههم"، محذرا من أن "ما قد يأتي في المستقبل قد يكون أسوأ مما شهدناه بالفعل"، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

من جانبها، دعت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، إلى زيادة التمويل لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تداعياته.

وقالت بوب، لوكالة "أسوشيتد برس"، على هامش القمة، إن التغير المناخي تسبب في نزوح نحو 30 مليون شخص في عام 2025، بينما يعيش مئات الملايين الآخرون في مناطق غير مهيأة لمواجهة المخاطر المستقبلية.

وأضافت بوب: "ما يغفل عنه صناع السياسات هو أن الاستثمار في بناء القدرة على الصمود أمام التغير المناخي في هذه المجتمعات الضعيفة سيؤدي في نهاية المطاف إلى توفير ملايين الدولارات وإنقاذ ملايين الأشخاص".