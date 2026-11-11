أعربت الفنانة التونسية درة عن حرصها الدائم على المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أن المهرجان يحظى بمكانة خاصة لديها منذ بداية مشوارها السينمائي في مصر وانبهارها به.

وأشارت درة، في تصريحات على هامش ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المذاعة فعالياته عبر شاشة DMC، مساء الأربعاء، إلى مشاهدتها صور نجوم الفن من مصر والعالم الذين حضروا دوراته السابقة، كونه حدثًا «قيمًا ومهمًا»، ومشاركتها في افتتاحه أو ختامه أو ندواته وعروضه قدر استطاعتها.

وعبّرت عن اعتزازها الكبير بمشاركتها السابقة، متابعة: «شاركت بفيلم وين صرنا، وكان لحظة وتجربة مهمة ومختلفة جدًا بالنسبة لي لكونه يتناول قضية إنسانية عن القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة، كما شاركت قبلها بفيلم مصري أو تونسي بالمهرجان».

وقالت إنها تشعر بـ«الرضا والحمد لله» على تقديم أعمال كثيرة والتعاون مع صناع كبار، مستدركة: «لكن أحلامي لم تتحقق بالكامل بعد، وبالتأكيد لدي أحلام وطموحات أكبر».

وكشفت عن أعمالها المقبلة قائلة: «بدأت تصوير فيلم رومانسي وحين يُكتب الحب، أعجبني النص لأنني لم أقدم أعمالًا رومانسية منذ فترة طويلة سواء بالسينما أو التلفزيون، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي، وإلهام شاهين، ومعتصم النهار، وجميلة عوض، وشيري عادل، وأتطلع لاستكماله».

واختتمت: «أردت الفصل بعمل رقيق بعد دور ميادة في مسلسل علي كلاي الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، رغم حبي للأدوار القوية والشريرة التي قدمتها، إلا أنني أحرص دائمًا على التنوع والتغيير وتقديم أدوار مختلفة».

يُذكر أن الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976.

وتشهد الدورة مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، تتضمن 17 عرضًا عالميًا أول، و5 عروض دولية أولى، و87 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتنوع الأفلام المشاركة بين الأعمال الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب العروض الخاصة والأفلام الكلاسيكية المرممة.

ووقع الاختيار على الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» للمخرج بيتر فاريلي لافتتاح الدورة، ضمن برنامج المهرجان الذي يضم مسابقات رسمية وعروضًا سينمائية متنوعة.

ويشهد المهرجان تكريم عدد من نجوم وصناع السينما، بينهم الفنان آسر ياسين بجائزة فاتن حمامة للتميز، ومدير التصوير سعيد شيمي والسيناريست مدحت العدل والفنان فاروق فلوكس بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات متخصصة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.