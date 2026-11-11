قال الإعلامي أحمد موسى، إن التعامل مع المتسببين في حوادث القطارات يتطلب حسما تاما، مضيفا: «الأولوية استكمال المنظومة واستمرار التطوير، وبتر أي فساد موجود، والنيابة العامة ستسترد حقوق الجميع وستصل لأبعد مدى حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا»، وذلك تعليقا على حادث قطار العياط.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن معالجة الأزمة ترتكز بصورة أساسية على تأهيل العنصر البشري، قائلا: «لا حل غير توفير التدريب المتقدم والمتطور للعاملين».

وأشار إلى حديث الفريق كامل الوزير وزير النقل في البرلمان، الثلاثاء، قائلا: «الفريق كامل الوزير أوضح أمام لجنة النقل والمواصلات أن قائدي القطارات سيكونون مؤهلات العليا، ويروح الكلية الحربية للتدريب 6 أشهر، ويخضع للفحص الأمني أولا».

وشدد على أن الفحص الأمني يأتي في المرتبة الأولى، يليه الفحص النفسي، ثم الفحص الطبي، قائلا: «الفحص الأمني رقم واحد، الأمن قبل الصحة علشان تطمن، ممكن يبقى صحته مية مية، ونفسي وطبي زي الفل، وعنده مشكلة أمنية.. يا فرحتي!».

وأكد أن التحريات الأمنية يجب أن تكون بالغة الدقة وتشمل المتقدم وأسرته وعائلته حتى درجات قرابة بعيدة، وكأنه يتقدم إلى الكليات الشرطة والحربية والجوية والكليات العسكرية، لضمان تسليم القطارات لعناصر أمينة وموثوقة بنسبة مئة في المئة، قائلا: «أنت بتسلم الركاب لقائد القطار، لازم أفحصه أمني مليون في المية، كأنه داخل كلية شرطة، أو داخل الكلية الحربية، عليه وعلى أسرته لعاشر جد، أنا بسلمه الناس».