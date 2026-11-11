حسين لبيب عن شركة الكرة: لا بيع لنادي الزمالك ولا لفريق الكرة

شدد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على عدم وجود أي نية لبيع نادي الزمالك، أو فريق كرة القدم بالنادي، وسط حالة الجدل التي يشهدها النادي فيما يتعلق بفكرة إنشاء كرة القدم.

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «الفترة الماضية شهدت كلامًا كثيرًا عن شركة الكرة، وأنا تعمدت عدم الرد حتى يحين الوقت المناسب للرد، ووجودي اليوم لشرح وجهة نظري للجماهير».

وأضاف: «انتقادات جماهير الزمالك عندي أهم من انتقادات الصحافة والإعلام الرياضي، فالجمهور هو محرك نادي الزمالك وأيقونة النادي».

وكشف: «الزمالك أولا شعارنا منذ 2021 والزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، هذا احساسي وهذه الشعارات التي أحب أن أبدأ بهما أي حديث، الزمالك أولا قبل حسين لبيب وقبل أي شخص وقبل مجلس الإدارة».

وتابع: «الزمالك نادي سباق في كل شيء، بمعنى أننا حينما حققنا النجمة الخامسة في دوري أبطال كانت في 2002 كأول نادي، وكنا أول نادٍ يتوج بالسوبر الأفريقي في 94، وأول نادٍ يحصل على بطولة البال في السلة، فنحن أول نادٍ في كل شيء».

وأوضح: «النادي دائما سباق في كل شيء، وكنا أول نادي مصري يترك مسؤولية فريق كرة القدم لمدير رياضي، وقررنا عمل شركة الكرة على مرحلتين، المرحلة الأولى هي فكرة المدير الرياضي، والمرحلة الثانية يتم فصل فريق الكرة كليًا عن النادي».

وواصل: «أخذنا وقتًا طويلًا لإنشاء كرة القدم بنادي الزمالك، والشركة موجودة بالفعل من السنة الماضية، وكما قلت نريد تطبيقها على مرحلتين، وخلال المرحلة في تواجد جون إدوارد لم نجد عروض متعددة لذلك قررنا التريث في اتخاذ القرار ودراسة الأمر بشكل أكبر».

وأتم: «أريد أن أؤكد على شعار لا بيع لنادي الزمالك ولا بيع لكرة القدم.. ولدينا عجز مالي في فريق كرة القدم، وهذا العجز يزيد ويقل كل عام وفقًا لمعطيات السنة».