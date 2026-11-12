 انهيار مبنى في مدينة نيويورك وجهود لانتشال عالقين تحت الأنقاض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انهيار مبنى في مدينة نيويورك وجهود لانتشال عالقين تحت الأنقاض

د ب أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 12:18 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 12:18 ص

 أفادت إدارة الإطفاء بأن مبنى في مدينة نيويورك الأمريكية انهار يوم الأربعاء، مما أدى إلى محاصرة أشخاص تحت الأنقاض.


وتم استدعاء رجال الإطفاء إلى المبنى المكون من ثلاثة طوابق في بروكلين حوالي الساعة 1600 بالتوقيت المحلي. وأظهرت لقطات التقطتها مروحية لهيئة إخبارية عشرات من رجال الإطفاء وهم يفتشون بين الأنقاض، حيث ركزت مجموعة منهم على منطقة معينة وبدا أنهم يستخدمون منشارا لقطع الحطام.

ووقع الانهيار في منطقة كانت تجري فيها أعمال بناء.

وأظهرت مقاطع الفيديو الجوية رجال الإطفاء وهم يخرجون شخصا واحدا على الأقل من تحت الأنقاض وينقلونه على محفة.


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